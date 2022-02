Toni Polverino und Valeria Catapano wollen die Innenstadt mit Spezialitäten bereichern - Semsettin Oguz will in Waltenhofen einen Beitrag zum Dorfleben leisten.

05.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Neueröffnungen im Bereich Kulinarik bringen frischen Wind in die Kemptener Innenstadt und nach Waltenhofen. Gastronom Toni Polverino wird Anfang April in den Räumen der ehemaligen Kaffeerösterei Kempten ein italienisches Feinkostgeschäft eröffnen, das zusätzlich mit einem überraschenden Angebot aufwartet. In den Räumen der ehemaligen „Burgstuben“ bietet Semsettin Oguz seinen Gästen seit Anfang Februar gutbürgerliche Küche im Waltenhofener Ortsteil Rauns.