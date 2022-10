Neues Kartenspiel "Allgäuer Gastronomiequartett" hilft, Restaurants zu entdecken

Das Kartenspiel "Allgäuer Gastronomiequartett" lockt zur kulinarischen Tour durch Kempten und Umgebung. Der Erlös wird dem Kinderhospiz St. Nikolaus gespendet.

16.10.2022 | Stand: 07:59 Uhr

Aktuell bietet das „Allgäuer Gastronomiequartett“ besondere Gelegenheit zu einer kulinarischen Tour durch Kempten und den Landkreis. Das Quartett ist nicht nur ein Kartenspiel mit Gastronomen aus Kempten und Umgebung: 32 Restaurants, Wirtshäuser und Cafés liefern auf der Rückseite jeder Spielkarte Gutscheine.

Beim Autoquartett wird um PS gespielt - hier geht es um Thekenlängen

Während beim Autoquartett um PS gespielt wird, geht es hier um Thekenlängen oder die Entfernung zum Jägerdenkmal auf dem Grünten. (Lesen Sie auch: Shopping-Samstag in Kempten: Einkaufen ja – aber anders)

Der „Ladies’ Circle 19“ und der „Round Table 141“ haben das Quartett umgesetzt, berichtet die Präsidentin des „Ladies’ Circle 19“ Maria Langenmayr. „Wir sind ein Service-Club, den es weltweit gibt. Frauen von 18 bis 45 Jahren engagieren sich dort ehrenamtlich“, sagt sie. Dabei arbeite der „Round Table 141“, der Club der Männer, eng mit den Frauen zusammen.

Die Projekte seien darauf ausgelegt, Gutes zu tun. So gehe der Erlös des Gastronomiequartetts an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. „Das Schwierigste an der Aktion war, 32 Gastronomen zu finden“, sagt Langenmayr.

"Allgäuer Gastronomiequartett" bietet auch Gutscheine

Bei den Gutscheinen haben die Wirte selbst ausgewählt, ob zum Beispiel ein Gratis-Getränk, ein Eis oder auch ein Heißgetränk nach Wahl angeboten wird. Die Produktion des Quartetts habe dann das Allgäuer Brauhaus gesponsert. Bis Ende Juni 2023 sind die Gutscheine auf dem Kartenspiel noch gültig.

Preis und Verkaufsstellen: Hier gibt es das "Allgäuer Gastronomiequartett"

Vor Weihnachten gebe es außerdem die Möglichkeit, das Quartett schon verpackt zu erwerben. „Ein tolles Geschenk für Mitarbeiter“, sagt Langenmayr. Zehn Euro kostet das Quartett, zu erwerben ist es online oder bei einer Vielzahl an Kemptener Verkaufsstellen wie dem „Alpenherz Tracht & Fashion“. Mit der Nachfrage ist der Service-Club „recht zufrieden“. Mehr als die Hälfte der 1500 Stück sei schon im Umlauf.

Am Samstag, 22. Oktober, sei der „Ladies’ Circle 19“ auf dem Kemptener Wochenmarkt. Dort wird laut Bericht neben dem Quartett auch die "Hospizbohne" verkauft. Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit der „Weber Manufaktur & Rösterei“. Beim Kauf einer Packung Kaffeebohnen wird ein Euro an das Allgäu-Hospiz in Kempten gespendet.