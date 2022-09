Ute Riedlinger hat die alte Schule Unterschwarzenberg renoviert. Dort bietet sie selbstgefertigte Knöpfe und Waren aus der Himalaya-Region an.

15.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Neues Leben in die alte Schule in Unterschwarzenberg bringen – das möchte Ute Riedlinger. Liebevoll renovierte sie das Gebäude und bietet dort nun zweierlei an: selbstgewickelte Knöpfe und Waren aus verschiedenen Ländern. Diese bezieht sie etwa über ihren Mann, den Tibeter Chumba, aus dem Himalaya. Darüber hinaus möchte Riedlinger in dem Gebäude Kurse und interessante Workshops anbieten.

