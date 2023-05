Neues Museumsdepot in Kempten: Endlich ist die Schatzkammer fertig

Im Museumsdepot finden 40.000 historische Objekte, Bücher und Kunstwerke eine neue Heimat. Das 6,2-Millionen-Bauwerk bestens klimatisiert - und einbruchssicher.

26.05.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Kemptens historische Objekte und Kunstwerke bekommen eine neue Heimat. Das Museumsdepot bei Ursulasried ist nach zweijähriger Bauzeit und noch viel längerer Planungszeit fertig. Schon stehen erste Gemälde und Skulpturen in der riesigen Halle, bereit für eine Platzierung in den Regalfluchten. Die Museumsleute atmen auf, weil endlich die rund zwölf unzulänglichen Lager, die in der Stadt verteilt sind, aufgelöst werden können.

