Der Sozialdienst muslimischer Frauen will ehrenamtliches Engagement und kulturellen Austausch fördern. Ausgangspunkt sind Kindertagesstätten in Kempten.

21.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

„Es hört sich an, als wäre es ein Kita-Projekt, aber das ist es nicht“, sagt Ayla Inan, Leiterin des Sozialdienstes muslimischer Frauen (SmF) in Kempten. „KitaMUTter“, so die offizielle Schreibweise, enthalte das Wort „Mut“. Es gehe darum, Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zu ermutigen, sichtbarer zu werden, sich mitanderen auszutauschen und mehr mitzugestalten. Kindertagesstätten seien dafür jedoch ein guter Ausgangspunkt.