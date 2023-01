Neues Steuerrecht: Jetzt gibt es Sonnenenergie mit 19 Prozent Rabatt

Neue Förderung: Solaranlagen bis 30 kWp, Speicher und Installation für Endverbraucher gibt es jetzt ohne Mehrwertsteuer. Und es gibt weitere Vorteile.

08.01.2023 | Stand: 18:18 Uhr

Bei stark steigenden Strompreisen nutzen viele Allgäuer die Kraft der Sonne. Seit 2020 wuchs die Zahl neu installierter Photovoltaik-Anlagen (PV) in der Region stark an. Allein im Vorjahr gingen in Kempten 163 Solaranlagen in Betrieb, im Oberallgäu 779. Insgesamt sind es laut Bundesnetzagentur bereits 11.882. Zudem setzen immer mehr auf Batterien, um den Solarstrom abends selbst zu verbrauchen. Fachleute rechnen mit sprießender Nachfrage, denn seit wenigen Tagen gibt es eine üppige Förderung.

