Fitnessstudio, Physio- und Logopädiepraxis sind im "Gesundheitszentrum mit Weitblick" eingezogen. Die Betreiberinnen sind in der Region keine Unbekannten.

17.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das neu eröffnete „Gesundheitszentrum mit Weitblick“ in Oy-Mittelberg vereint in einem Neubau drei Einrichtungen: ein Fitnessstudio, eine Physio- und eine Logopädiepraxis. Letztere wird von Judith Heckmann betrieben, die Kinder und Erwachsene in den vergangenen Jahren in Nesselwang therapierte. Chefin im Fitnessstudio sowie der Physiopraxis ist Frauke Rowedder, die schon zuvor eine Physiopraxis in Oy-Mittelberg betrieb.

