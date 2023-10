Neues Zentrum will Kinder und Jugendliche beim Trauern unterstützen

Zum Ende des Jahres will das Lacrima-Zentrum für junge Menschen in Trauer seine Arbeit aufnehmen. Ehrenamtliche können sich zu Begleitern ausbilden lassen.

03.10.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Wenn Kinder und Jugendliche einen Verwandten, eine Freundin oder einen anderen lieben Menschen verlieren, tauchen sie oft in eine tiefe Trauer ein. In solchen Situationen will das Lacrima-Zentrum in Kempten Betroffenen und deren Familien eine Stütze sein. Die Einrichtung befinde sich derzeit im Aufbau und will zum Ende diesen Jahres die Arbeit aufnehmen, informiert der Regionalverband Bayerisch Schwaben der Johanniter-Unfall-Hilfe. Viviana Boy, Leiterin des Zentrums, sagt: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, der Trauer der Kinder eine Stimme zu geben und diese bestmöglich zu begleiten, und auch die Angehörigen sprech- und handlungsfähig zu machen.“

Kinder trauern anders als Erwachsene

Junge Menschen trauerten anders als Erwachsene. Oft hielten sie sich zurück, um andere mit ihren Gefühlen nicht zu belasten. Mit zweiwöchigen Gruppentreffen, der Unterstützung durch ausgebildete Trauerbegleiterinnen und -begleiter sowie der Einbindung von Ritualen und Spielen will das Lacrima-Zentrum Kinder und Jugendliche nach dem Tod einer ihnen nahe stehenden Person zur Seite stehen. Ergänzend soll es auch Gruppentreffen für Eltern geben. Dort sollen diese sich austauschen können und lernen, ihre Kinder beim Trauern zu unterstützen.

Die Angebote sind für Familien kostenfrei. Möglich sei das aufgrund der Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Langfristig ist das Zentrum laut Mitteilung auf die Finanzierung durch Spenden und Mitglieder des Freundeskreises angewiesen.

Ehrenamtliche Helfer werden im Lacrima-Zentrum in Kempten gesucht

Laut Leiterin Viviana Boy ein weiterer wichtiger Baustein: der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern. Sie können sich ab Anfang Oktober in der Trauerbegleitung ausbilden lassen. Aktuell sei das Zentrum noch auf der Suche nach Engagierten. Boy: „Die Ehrenamtlichen müssen empathisch und einfühlsam sein und ein Begleiter beziehungsweise eine Begleiterin in einer schweren Zeit sein wollen.“ Sie sollten sich außerdem nicht selbst in einer akuten Trauerphase befinden und bis zu vier Stunden pro Woche für das Ehrenamt aufbringen können. Im Moment sei das Zentrum außerdem auf der Suche nach Netzwerkpartnern.

Viviana Boy ist Leiterin des Lacrima-Zentrums. Bild: Iris Nowak

So läuft die Ausbildung zum Trauerbegleiter ab

Viviana Boy, die nun die Leitung übernommen hat, lebt mit ihrer Familie in Waltenhofen. Sie ist Sonderpädagogin und zertifizierte Trauerbegleiterin. Das Thema bekomme gesellschaftlich noch nicht die nötige Aufmerksamkeit, sagt Boy. „Und viele Eltern und Angehörige möchten die Kinder aus Unsicherheit eher von diesem Thema fernhalten oder behüten.“ Gruppenstunden sind für Kinder ab sechs Jahren, für Jugendliche ab 13 Jahren möglich.

Ehrenamtliche unterstützen Kinder und Jugendliche bei Gruppenstunden. Ausbildung ist innerhalb von drei Wochenenden möglich.

Modul 1 - Trauerverständnis und Selbstreflexion: Teilnehmende setzen sich mit eigener Trauer und eigenen Emotionen auseinander.

- Trauerverständnis und Selbstreflexion: Teilnehmende setzen sich mit eigener Trauer und eigenen Emotionen auseinander. Modul 2 - Begleitung von Kindern und Jugendlichen: Teilnehmende lernen Ansätze zur Trauerbegleitung und rechtliche Aspekte kennen.

- Begleitung von Kindern und Jugendlichen: Teilnehmende lernen Ansätze zur Trauerbegleitung und rechtliche Aspekte kennen. Modul 3 - Praxis und Abschluss: Teilnehmende lernen eigene Stärken und Interessen kennen, Zertifikate werden übergeben.

Info: Weitere Infos im Internet unter www.johanniter.de/kempten/lacrima oder per Telefon 0831/52157-202.