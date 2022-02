Neues Zuhause für Störche in Krugzell - So soll es diesmal mit dem Nachwuchs klappen

Vergangenes Jahr brüteten die Vögel auf dem Gelände des Umspannwerks ohne Erfolg. Auf einem künstlichen Horst soll es diesmal klappen.

03.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Nach Mäharbeiten machte sich das brütende Storchenpaar in Krugzell im Juni aus dem Staub. Nachwuchs gab es nicht. Das soll dieses Jahr nicht noch einmal passieren, sagt Naturschützer Siegfried Winkler aus Altusried: „Wir wollen den Störchen eine sichere Möglichkeit zum Brüten geben.“

Strommasten sind gefährlich für Störche in Krugzell

Einen Mast auf dem Gelände des Umspannwerks hatten sich die Störche vergangenes Jahr für ihr Nest ausgesucht. Kein sicherer Ort für die Tiere, sagt Winkler. „Fliegt ein Storch in so eine Hochspannungsleitung, verletzt er sich oder stirbt.“ Auch zu Problemen bei der Stromversorgung könnte es kommen, wenn die Tiere beispielsweise einen Kurzschluss auslösen. In Zusammenarbeit mit den Lechwerken (LEW), die das Umspannwerk betreiben, suchte Siegfried Winkler deshalb nach einer Lösung. In der Zukunft sollen die Störche dort auf einem künstlichen Horst brüten können.

Mehr als 20 solcher Nisthilfen installierte das Energieversorgungsunternehmen bereits an anderen Standorten wie Buchloe (Ostallgäu) oder Pfaffenhausen (Unterallgäu). Diese seien von den Störchen gut angenommen worden. Auf einem etwa zwölf Meter hohen Stand soll nun auch ein Horst in Krugzell angebracht werden. Dieser besteht aus Metall. Die Mitglieder der Naturschutzgruppe Altusried wollen Weidenruten und Sträucher darin einflechten. „Damit die Störche den Horst hoffentlich gut annehmen“, erklärt Winkler.

Neuer Horst weit weg von Umspannwerk und Ausflugsverkehr in Krugzell

Der neue Nistplatz befindet sich außerhalb des Umspannwerks, etwa 100 Meter vom alten Nest entfernt in der Nähe der Iller. Bei einem Ortstermin wählte Winkler ihn mit Hubert Schlee, Jürgen Oelkoch und Kommunalbetreuer Josef Nersinger von LEW aus. Winkler sagt: „Wir haben auch geschaut, dass der Horst nicht zu nah am Radweg ist, damit die Tiere nicht von Ausflüglern gestört werden.“

Josef Nersinger ( Kommunalbetreuung), Hubert Schlee ( Verteilnetz )und Jürgen Oelkoch (Instandhaltung ) von den Lechwerken trafen sich zu einem Ortstermin am Umspannwerk in Krugzell, um zu beratschlagen, wie man dem dort brütenden Storchenpaar das gefahrlose Brüten ermöglichen kann. Bild: Siegfried Winkler

Zwei Störche waren bereits zu Besuch in Altusried - Wann beginnt die Brut?

Das alte Nest werde außerdem entfernt. Metallstifte sollen die Störche davon abhalten, noch einmal einen Strommasten für die Brut auszuwählen. Wann und ob die Störche wieder nach Krugzell kommen? „Wenn sie einmal hier gebrütet haben, stehen die Chancen gut, dass sie zurückkommen und es nochmal versuchen“, sagt Winkler. Vor etwa zwei Woche seien bereits zwei Störche in Altusried gewesen. Sie haben auf dem Dach der Kirche übernachtet und sind dann weitergezogen, erzählt Winkler: „Vielleicht haben sie sich ja schon für die Brut umgeschaut.“

Noch im Februar wollen die Naturschützer aus Altusried zusammen mit LEW alles für die Tiere bereit machen. Denn schon im März könnten die Störche laut Winkler mit dem Brüten beginnen. Dann hoffentlich mit Erfolg.