Allgäuer Festwoche: Alle Infos zu Programm, Parken, und Co. im Überblick

Tausende Menschen zieht es ab dem Wochenende zur Allgäuer Festwoche nach Kempten. Alle Infos zu Programm, Anfahrt und Parken bekommen Sie in unserem Newsblog.

10.08.2022 | Stand: 16:48 Uhr

Die Allgäuer Festwoche gehört zu den größten gesellschaftlichen Ereignissen in der Region und zählt zu den größten zehn Verbrauchermessen in Deutschland. Bei der letzten Festwoche im Jahr 2019 waren mehr als 172.000 Besucher. In den vergangenen beiden Jahren musste die Festwoche coronabedingt abgesagt werden.

Von Samstag, 13. August, bis Sonntag, 21. August, gibt es bei der Allgäuer Festwoche ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen.

Die Redaktionen Kemtpen, Rundschau und Digitalteam berichten live mit Bildern und Videos von der Festwoche.

In diesem Artikel finden Sie fortlaufend Informationen und Fotos zur Festwoche-Woche.

Mittwoch, 10. August, 14 Uhr: Blick ins Archiv - so war die Allgäuer Festwoche früher

Bilderstrecke

Von 1949 bis heute: Die Allgäuer Festwoche in historischen Bildern

1 von 36 2 von 36 3 von 36 4 von 36 5 von 36 6 von 36 7 von 36 8 von 36 9 von 36 10 von 36 11 von 36 12 von 36 13 von 36 14 von 36 15 von 36 16 von 36 17 von 36 18 von 36 19 von 36 20 von 36 21 von 36 22 von 36 23 von 36 24 von 36 25 von 36 26 von 36 27 von 36 28 von 36 29 von 36 30 von 36 31 von 36 32 von 36 33 von 36 34 von 36 35 von 36 36 von 36 1949 startete die 1. Allgäuer Festwoche. 2022 findet sie nach zwei Wochen Corona-Pause wieder statt. Sehen Sie hier mehr als 70 Jahre Festwoche in Kempten in historischen Bildern. Bild: Ralf Lienert/Archiv 1949 startete die 1. Allgäuer Festwoche. 2022 findet sie nach zwei Wochen Corona-Pause wieder statt. Sehen Sie hier mehr als 70 Jahre Festwoche in Kempten in historischen Bildern. Bild: Ralf Lienert/Archiv 1 von 36 Bild: Ralf Lienert/Archiv Bild: Ralf Lienert/Archiv

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie aktuell hier.