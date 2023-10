Das ist bei dem Kneipenfestival "Night Crawl" in Kempten geboten

Zum ersten Mal findet am Samstag der "Night Crawl" in Kempten statt. Gäste ziehen von Bar zu Bar durch die Innenstadt und erleben dabei Live-Musik.

13.10.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Vorhang auf für das Kneipenfestival „Night Crawl“ in Kempten. Dort können Gäste am Samstag, 14. Oktober, von Bar zu Bar ziehen und in den teilnehmenden Lokalen in der Kemptener Innenstadt Bands, Solokünstlerinnen und -künstler erleben.

Das ist beim Kemptener "Night Crawl" geboten

Die erste Bühne steht bereits am Rathausplatz. An der Contheke – eine Mischung aus Container und Theke – können Gäste ein Ticket kaufen oder es gegen ein Armband für den Einlass tauschen. Dort legt am Samstag ab 17 Uhr DJ Sungun Sound auf, die anderen Konzerte von Coverrock bis Hip-Hop beginnen um 19 Uhr. Am Freitag findet dort außerdem eine "Warm-up"-Party mit Ticketvorverkauf statt.

Alpensteig: DJ Coastman

Chaplin: Naked on the Telephone

Fuxbau: Adi Hauke

Kulturwirtschaft: Artokalypse

Künstlerhaus: Jump the Shark

Lollipop : Housewife Productions

Ratscafé: Sick’N’Raw Showcase

Smoove Bar: Matze Breun und Miri mit der „90s Music Zaubershow“

Solo Kult & Bar: Jan Grinbert

Starlet: Matze Semmler und Dimi’s Music

Irish Pub: Paul Daly Band

Times: The Cadcatz

Enchilada: DJ Santinho

Contheke (Abendkasse und Infopoint am Rathausplatz): Sungun Sound

Infos und Ticket im Internet unter www.night-crawl.de