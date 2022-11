Zweitägiger Nikolausmarkt lädt zum Verweilen in Lauben vor dem zweiten Advent ein

Der Nikolausmarkt in Lauben öffnet am Freitag und Samstag seine Pforten. Das sollten Sie über die Veranstaltung wissen.

30.11.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Im nördlich von Kempten gelegenen Lauben findet ein zweitägiger Nikolausmarkt mit Händlermarkt und Programm statt. Damit reiht sich die kleine dreieinhalbtausende Einwohner große Gemeinde in die Orte im Allgäu mit Weihnachtsmärkten ein.

Wann findet der Nikolausmarkt 2022 in Lauben statt?

Vor dem zweiten Advent 2022 findet der Nikolausmarkt in Lauben statt. Am Freitag, 2. Dezember, sowie am Samstag, 3. Dezember, lädt die Gemeinde Lauben zum Nikolausmarkt auf dem Dorfplatz ein.

Wie sind die Öffnungszeiten des Nikolausmarktes 2022?

Sowohl am Freitag als auch am Samstag öffnet der Nikolausmarkt um 17 Uhr. Fünf Stunden später ist um 22 Uhr Schluss.

Freitag, 2. Dezember Beginn: 17 Uhr Ende: 22 Uhr

Samstag, 3. Dezember Beginn: 17 Uhr Ende: 22 Uhr



Was steht auf dem Programm für den Nikolausmarkt 2022 in Lauben?

Sowohl am Freitag als auch am Samstag ist ab 17 Uhr der Händlermarkt geöffnet. Am Freitag wird der Nikolausmarkt ab 18 Uhr offiziell eröffnet. Der Heilige Nikolaus kommt um 18.15 Uhr mit seinem Gefolge an beiden Tagen. Das Klausentreiben findet an beiden Tagen um 19 Uhr statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt am Freitag und am Samstag ab 20 Uhr die Musikkapelle Lauben - Heising.

Freitag, 2. Dezember ab 17 Uhr Händlermarkt 18 Uhr - Eröffnung 18.15 - Besuch des Heiligen Nikolaus 19 Uhr - Klausentreiben 20 Uhr - Musikkapelle Lauben - Heising 22 Uhr Ende

Samstag, 3. Dezember ab 17 Uhr Händlermarkt 18. 15 Uhr - Besuch des Heiligen Nikolaus 19 Uhr - Klausentreiben 20 - Musikkapelle Lauben - Heising 22 Uhr Ende



