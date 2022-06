Nils Pickert: Warum "Toxische Männlichkeit" allen schadet

Toxische Männlichkeit beschreibt die Folgen überholter Rollenbilder – und dass sie auch Männern selbst schaden. Nils Pickert erklärt, wie es besser geht.

04.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Männlich“: Bei dem Begriff schwingt etwas Kraftstrotzendes mit. Doch was, wenn sich Mann gar nicht danach fühlt? Und glaubt, das trotzdem verkörpern zu müssen? Dieses Dilemma ist ein Aspekt von vielen, um die es bei „Toxischer Männlichkeit“ geht. Der Autor und Journalist Nils Pickert (42) aus Münster hat im Rahmen der „Diversity Tage“ in Kempten über das Thema gesprochen. Was es mit dieser vergiftenden Männlichkeit auf sich hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.