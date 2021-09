Die Tiefgarage ist schon fast fertig und auch die Fassade des neuen Rathauses in Oy-Mittelberg nimmt langsam Formen an. Im Inneren sind die Handwerker aktuell noch fleißig am Werkeln. Bürgermeister Theo Haslach (links) schaut mehrmals pro Woche auf der Baustelle vorbei und spricht mit Architekt Michael Muffler (rechts) über die nächsten Schritte.