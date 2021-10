Noch dieses Wochenende Rummel auf dem Königsplatz in Kempten

Der Jahrmarkt in Kempten läuft noch dieses Wochenende. Danach steht schon bald eine weitere große Veranstaltung an.

29.10.2021 | Stand: 17:47 Uhr

Der Kathreinemarkt auf dem Kemptener Königsplatz geht in den Endspurt: Noch an diesem Wochenende stehen dort Fahrgeschäfte und Buden. Am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Oktober, ist der Jahrmarkt jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Eine Maskenpflicht besteht beim Kathreinemarkt nicht

Im vergangenen Jahr musste der Kathreinemarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Da der Jahrmarkt im Freien ist, unterliegt er laut Mitteilung nicht der 3G-Regel. Auch Maskenpflicht besteht nicht.

Bilderstrecke

Kathreinemarkt Kempten

1 von 17 2 von 17 3 von 17 4 von 17 5 von 17 6 von 17 7 von 17 8 von 17 9 von 17 10 von 17 11 von 17 12 von 17 13 von 17 14 von 17 15 von 17 16 von 17 17 von 17 Der traditionelle Kathreinemarkt in Kempten läuft bis 31. Oktober. Bild: Ralf Lienert Der traditionelle Kathreinemarkt in Kempten läuft bis 31. Oktober. Bild: Ralf Lienert 1 von 17 Kempten Königsplatz - Eröffnung Jahrmarkt Kathreinemarkt Markt Fahrgeschäfte Bild: Ralf Lienert Kempten Königsplatz - Eröffnung Jahrmarkt Kathreinemarkt Markt Fahrgeschäfte Bild: Ralf Lienert

Wenn Karussell und Autoscooter am Montag den Königsplatz verlassen, steht auch schon bald die nächste große Veranstaltung in Kempten auf dem Programm: Der Weihnachtsmarkt eröffnet am Mittwoch, 24. November. Auch in diesem Jahr wird die aus Zirbenholz geschnitzte Krippe von Robert Liebenstein wieder an der Ost- und Nordseite des Rathauses stehen.

Lesen Sie auch: