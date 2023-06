Noch gibt’s Karten: Mit Fachleuten ins Kornhaus Kempten

Seit Jahren wird das Kornhaus umgebaut und modernisiert. Details zur Sanierung erfahren Besucherinnen und Besucher bei speziellen Führungen durch die Baustelle.

01.06.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Nächste Woche öffnet das Kornhaus seine Türen und lädt zu Baustellenführungen ein. Die Teilnahme ist allerdings nur mit uhrzeitgebundenem Einlassticket möglich. Interessierte können sich kostenlose Restkarten unter www.kempten.de/kornhaus sichern.

Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Juni, können die Besucherinnen und Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr an Rundgängen durch das historische Gebäude teilnehmen. In 30 Minuten gibt es Einblicke in den umfangreichen Umbau. Zusätzliche Informationen erhalten die Teilnehmenden im Anschluss direkt gegenüber am Kleinen Kornhausplatz 1. Eine Ausstellung zeigt den bisherigen Bauprozess.

Straße wird wegen der Führungen gesperrt

Festes Schuhwerk ist für die Führungen wichtig, Tiere sind nicht erlaubt. Wegen der Führungen ist die Straße „Kleiner Kornhausplatz“ von Freitag, 9., bis einschließlich Sonntag, 11. Juni, jeweils von 8 bis 18.30 Uhr gesperrt. Die Parkplätze vor dem Haus Kleiner Kornhausplatz 1 werden von 5. bis 13. Juni dichtgemacht.

