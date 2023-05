Nordschule in Kempten: Stadt übernimmt die Nachmittagsbetreuung

Für Betreuung nach Unterricht sorgt die Stadt Kempten ab September an der Nordschule. Ab 2026 ist sie an allen Grundschulen in der Pflicht.

15.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bisher sorgt der Stadtjugendring (SJR) für die Ganztagsbetreuung an der Nordschule in Kempten, nun übernimmt die Stadt. Anfang des Jahres habe Alexander Haag, Geschäftsführer des SJR, diesen Schritt bereits angekündigt, sagt Sozialreferent Thomas Baier-Regnery. Ein anderer Kooperationspartner sei nicht in Sicht. Baier-Regnery: „Nun übernehmen wir als Stadt erst einmal freiwillig, ab 2026 folgt dann der gesetzliche Anspruch.“ Dann soll es laut Beschluss des Bundes für alle Kinder an Grundschulen einen Ganztagsplatz geben.

„Das sorgt für einige Schweißperlen auf der Stirn“, sagt Baier-Regnery. 2026 sollen die ersten Klassen mit dem Ganztagsanspruch starten, bis 2029 soll dieser dann nach und nach bis zur vierten Klasse ausgeweitet werden. Vor allem die bauliche Umsetzung werde bei diesem Zeithorizont laut Baier-Regnery „unglaublich eng“. Schulgebäude in Kempten müssten so angepasst werden, dass für die Stunden nach dem Unterricht eine „weniger schulische Atmosphäre“ herrscht – bei Sport-, Kultur- oder Musikprogramm etwa. „Wir stehen dabei auch mangelnden und oft überteuerten Angeboten von Bauträgern gegenüber“, erläutert Baier-Regnery.

Der Anspruch auf Nachmittags-Betreuung an Grundschulen ab 2026 wirft seinen Schatten voraus

Ein anderer Punkt sei freilich der Mangel an Fachkräften. Die Stadt rechnet laut Baier-Regnery mit 80 bis 100 Beschäftigten mehr, um dem Bedarf ab 2026 gerecht zu werden. Für das Angebot an der Nordschule wolle man Mitarbeitende, die bislang für den Stadtjugendring tätig waren, wenn möglich weiterbeschäftigen. „Wir setzen auf erfahrene Kräfte.“

Derzeit liegen Anmeldungen für 140 Schülerinnen und Schüler für die Offene Ganztagsklassen vor, informiert Robert Wörz, Leiter des Amtes für Zentrale Dienste, im Personalausschuss: „Zudem ist der Bedarf an Ferienbetreuungsangeboten an der Nordschule sehr groß.“ Eine Leitungsstelle und Stellen für elf Betreuungskräfte seien dafür ab September nötig.

Nachmittagsbetreuung an Grundschulen: Quoten schwanken zwischen Stadt und Land

Aktuell nutzen Baier-Regnery zufolge 60 Prozent der Kinder an Kemptener Grundschulen Ganztagsangebote, wobei das stark vom Umfeld abhänge. Im ländlicheren Raum etwa an der Grundschule Heiligkreuz sei Ganztagsbetreuung bislang weniger Thema, an der Suttschule im Innenstadtgebiet mit mehr als 90 Prozent Auslastung nicht mehr wegzudenken, sagt Baier-Regnery.

Das Szenario bis 2026: Die Zahl der Grundschulkinder werde auf 2700 ansteigen mit einer Quote von 80 Prozent im Bereich der Ganztagsbetreuung. Das schließe die Stadt aus Erfahrungen an Kitas und Krippen.

Baier-Regnery sagt: „Wer sein Kind in der Kita in der Ganztagsbetreuung hatte, wird das in der Grundschule wohl nicht aufgeben.“ Was nachvollziehbar sei. „Die Eltern brauchen das, da gibt es für uns keine Diskussion.“