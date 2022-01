Mehr als doppelt so schnell als erlaubt: Mann rast mit Kind im Auto über die Nordspange in Kempten

Am Donnerstag ist ein Autofahrer mit 125 Stundenkilometern über die Nordspange in Kempten gerast - erlaubt ist Tempo 60. Sein Kind saß auch mit im Auto.

28.01.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Eine Streife der Verkehrspolizei hat am Donnerstag in Kempten einen 38-jährigen Autofahrer erwischt, der mit einer Geschwindigkeit von 125 Stundenkilometern über die Nordspange in Kempten gerast sind. Erlaubt ist auf dieser Straße maximal Tempo 60. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann ein Auto einer Nobelmarke gefahren. Im Wagen saß außerdem sein Kind.

Kempten: Mann fährt mit 125 km/h über die Nordspange

Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von 1500 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".