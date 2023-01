Notarzt, Sportler und Klassikfreund: Dr. Dietrich Wörner ist gestorben

Dr. Dietrich Wörner arbeitete 33 Jahre lang als Chefarzt am Klinikum in Kempten. An seiner alten Wirkungsstätte ist er jetzt gestorben.

01.01.2023 | Stand: 18:48 Uhr

Der Mediziner Dr. Dietrich Wörner ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war 33 Jahre Chefarzt am Klinikum Kempten, leitender Notarzt und trieb die organisierte Luftrettung im Allgäu maßgeblich voran.

