Haftungs- und Versicherungsfragen erschweren den Einsatz von Allgäuer Notärzten in Österreich. Warum jetzt wohl manche an der Grenze stehen bleiben.

10.08.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Müssen Notfallpatienten und -patientinnen etwa im Kleinwalsertal und in Jungholz zeitweise um ihre schnelle ärztliche Versorgung bangen? Über Jahrzehnte arbeiten die Dienste in Österreich und Bayern grenzübergreifend zusammen. Es eilte der Notarzt zu Hilfe, der am schnellsten da sein konnte – unabhängig von Staatsgrenzen.