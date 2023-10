Zu Weihnachten in der Big Box: Nussknacker & Schwanensee

Zwei Aufführungen an einem Tag: Nussknacker und Schwanensee Ende des Jahres in der Bigbox Allgäu. Alle Information dazu.

20.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Bigbox Allgäu in Kempten ist eine feste Institution in der Region - gerade eben hatte sie ihre 20-jähriges Jubiläum hinter sich. Diverse Künstler und Ensembles treten in der Veranstaltungshalle immer wieder auf und jetzt zum Jahresende 2023 gibt es zwei Klassiker zu sehen: Nussknacker und Schwanensee. Diese beiden Ballett-Klassiker werden vom Royal Classical Ballett aufgeführt, welches Ende Dezember in Kempten gastiert.

Wann finden Nussknacker & Schwanensee in der Big Box Allgäu

Was kostet die Tickets zu Nussknacker & Schwanensee in der Big Box Allgäu?

Worum geht es in den beiden Stücken?

Anfahrt zu Nussknacker & Schwanensee in der Big Box Allgäu



Parken bei Veranstaltungen in der Big Box Allgäu

Wann finden Nussknacker & Schwanensee in der Big Box Allgäu statt?

Beide Aufführungen finden am 30. Dezember statt und werden vom Royal Classical Ballett vorgeführt. Während Schwanensee abends statt findet, wird der Nussknacker am Nachmittag aufgeführt.

Nussknacker

Einlass: 14 Uhr

Beginn: 15 Uhr

Schwanensee

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Was kostet die Tickets zu Nussknacker & Schwanensee in der Big Box Allgäu?

Die Tickets für Nussknacker sowie für Schwanensee sind über die Big Box Allgäu erhältlich, aber auch im Ticketshop der Allgäuer Zeitung (telefonisch 0831 / 206 55 55). Die Tickets für Nussknacker beginnen preislich ab 40,80 Euro, die für Schwanensee ebenfalls.

Platzgruppe 4: 40,80 Euro

40,80 Euro Platzgruppe 3: 45,90 Euro

45,90 Euro Platzgruppe 2: 53,70 Euro

53,70 Euro Platzgruppe 1: 59,70 Euro

Worum geht es in den beiden Stücken?

Nussknacker basiert auf dem Märchen "Nussknacker und Mausekönig" von E.T.A. Hoffmann. Die Handlung dreht sich um die Marie, welche von ihrem Onkel Drosselmeier einen Nussknacker zu Weihnachten geschenkt bekommt, der sie fasziniert. Abends schläft sie mit dem Nussknacker im Arm ein und erlebt einen Traum. Dem Komponisten P.I. Tschaikowsky gelangt mit der Uraufführung der Durchbruch als Ballettkomponist.

Musik: P. I. Tschaikowsky

Libretto: nach M. Petipa

Choreografie: Lev Ivanov und Vasili Vainonen

Konzeption: Rimma Wachsmann

Schwanensee dreht sich um das Schwanenmädchen Odette, in welches sich Prinz Siegfried verliebt und Treue schwört. Aufgrund eines Tricks des Magiers Rotbart hintergeht Siegfried Odette. Am Ende bittet er Odette um Verzeihung, nach er seinen Fehler einsieht, und besiegt sogar den bösen Zauberer. Auch dieses Ballettstück ist von P.I. Tschaikowsky.

Musik: P. I. Tschaikowsky, Marius Petipa, Lev Ivanov

Sowohl Nussknacker und Schwanensee werden besonders rund um die Weihnachtszeit aufgeführt. Das besondere bei der Aufführung am 30. Dezember ist, dass der Nussknacker durch eine Erzählung begleitet wird, damit auch die Jüngsten der Geschichte folgen können.

Anfahrt zu Nussknacker & Schwanensee in der Big Box Allgäu

Zur Big Box Kempten kann man entweder per Zug oder mit dem Auto anreisen. Der Hauptbahnhof Kempten liegt nur rund 15 Gehminuten von der Big Box Kempten.

Parken bei Veranstaltungen in der Big Box Allgäu

Wer mit dem Auto anreist, braucht auch einen Parkplatz. Man kann im Parkhaus des Forum Allgäu parken. Dieses hat bis zu 90 Minuten nach Veranstaltungsende geöffnet, ist allerdings kostenpflichtig. Ebenso gilt das auch für den Parkplatz neben der Allgäu-Halle.

