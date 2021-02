Die Kreisstraße von Reicholzried (Dietmannsried) nach Bad Grönenbach soll ausgebaut werden. Das bietet die Gelegenheit, einige Wünsche zu erfüllen.

12.02.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Planen, Grundstücke kaufen und Fördermittel beantragen – all diese Arbeiten sind bereits abgehakt, sobald eine Baustelle beginnt. Genau diese Arbeiten stehen heuer für ein Projekt an, das sich die Reicholzrieder laut Bürgermeister Werner Endres seit Langem wünschen: Es geht um Verbesserungen an der Kreisstraße nach Bad Grönenbach. 4,4 Millionen Euro plant der Landkreis dafür ein. Die Bagger werden aber wohl erst 2023 rollen.