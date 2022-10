Obama in Kempten: "Namen sind Macht"

16.10.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Der afrikanische Kontinent ist nicht arm – schon aber viele seiner Bewohner. Und das, obwohl die reichen Industriestaaten von afrikanischen Rohstoffen abhängig sind. Um dieses Ungleichgewicht zu beenden, müsse man sich auf Augenhöhe begegnen, fordern Dr. Auma Obama und Dr. Gerd Müller am Freitag in Kempten. Auf Einladung des Lions Club Kempten sprachen sie vor etwa 200 Zuhörern in der Hochschule. Gerade jetzt sei ein guter Zeitpunkt für ein neues, partnerschaftliches Verhältnis, waren sie sich einig.

Obama stammt aus Kenia, studierte und arbeitete in Deutschland und England. Zurück in Kenia, vermittle sie mit ihrer Stiftung „Sauti Kuu“ (Starke Stimmen) jungen Menschen das Selbstbewusstsein und Wissen, die eigene Zukunft selbst zu gestalten. In Kempten berichtete die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten, dass Menschen in Afrika derzeit mit Erstaunen auf Europa blicken. Dort sehen sie durch den Ukrainekrieg wachsende Armut, Zukunftsängste und Versorgungsengpässe – nichts, was sie bislang mit Europa verbanden. Auch Corona habe alle Menschen unabhängig von Hautfarbe und Nation getroffen. Der Zeitpunkt sei gut, um die Sichtweise auf afrikanische Länder zu ändern – und sie nicht als Krisenregion wahrzunehmen.

Auma Obama spricht in Kempten über Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Ohnehin, sagt Obama, raube es den Menschen dieses Kontinents einen Teil ihrer Identität, wenn sie pauschal als Afrikaner und Afrikanerinnen angesprochen werden. „Namen sind Macht, lernen Sie unsere Länder“, rief sie auf. Der Kontinent biete Rohstoffe, junge Arbeitskräfte, Artenvielfalt und saubere Natur. „Welche Macht afrikanische Bauern hätten, würden sie einfach keinen Kaffee mehr anbauen.“ Die Wertschöpfung müsse jedoch vor Ort stattfinden.

Dr. Gerd Müller. Bild: Ralf Lienert

Auch Deutschlands ehemaliger Entwicklungsminister und Chef der UN-Entwicklungsorganisation UNIDO Gerd Müller sprach von großen Chancen des Kontinents. Äthiopien versorge sich heuer erstmals vollständig selbst mit Weizen und exportiere diesen nun sogar. Dennoch gebe es Armut: Zuletzt sei er dort einem Jungen auf einem Eselskarren begegnet. Am Ohr habe dieser aber ein Smartphone gehabt. „Der ist mit uns verbunden, der hat die Bilder vom Oktoberfest gesehen“, sagte Müller.

Gerd Müller und Auma Obama sprechen in der Hochschule Kempten über die Zukunft des afrikanischen Kontinents

Die junge Generation sehe online, was ihr durch ungleiche Verteilung von Gewinnen vorenthalten wird. Diese Motivation könne den entscheidenden Unterschied machen. Gleichzeitig ermögliche die Vernetzung Wissenstransfer, um etwa die Lebensmittelproduktion zu optimieren. „Eine Welt ohne Hunger ist möglich – bislang fehlt dazu der politische Wille.“

Trotz aktueller Chancen würden sich Krisen am stärksten auf die Ärmsten auswirken: Europa sauge derzeit den Weltenergiemarkt zu Höchstpreisen leer, die Folgen der Klimakrise träfen besonders die Sahelzone; obwohl der gesamte Kontinent – Südafrika ausgenommen – weniger CO2 emittiere als allein Deutschland.

