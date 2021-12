„Kontakt mit Menschen ist für mich eine Wärmestube“

Ein 44-jähriger Mann lebt in Kempten in einem Bretterverschlag. Was er sich wünscht? Täglich eine warme Dusche. Für ihn ist ein Buch sein wertvollster Besitz.

26.12.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Sein wertvollster Besitz ist fein säuberlich eingepackt. In eine Plastiktüte eingefaltet. Dann in eine weitere Plastiktüte. Und schließlich in seinem Rucksack verstaut. „Damit sie trocken bleibt“, sagt der Mann mit dem grau melierten Vollbart. Sein für ihn wertvollster Besitz, das ist seine Bibel. Keine besonders prächtige oder kostbare Ausgabe. Ein schlichtes Buch. Der 44-Jährige lebt in einem Bretterverschlag mit Wellblechverkleidung. Dort blättert er oft in dem Buch, das er so sorgsam vor der kalten Nässe schützt. Mit einer Lupe liest er dann, weil die Augen nicht mehr so gut mitmachen.