So stehen Bäder in Kempten und dem Oberallgäu zum Oben-ohne-Baden

Wie stehen Bad-Betreiber aus Kempten und dem Oberallgäu zum Thema Oben-ohne-Baden? Auch die Aktivistin Sophie Wirth äußert sich zum Schwimmen ohne Oberteil.

29.06.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Für Männer ist es völlig normal, für Frauen keine Selbstverständlichkeit: oben ohne beim Baden. Seit Kurzem ist es allen Menschen in Münchens städtischen Bädern erlaubt, kein Oberteil zu tragen. Die Badehose bleibt obligatorisch. Und in Kempten und dem Oberallgäu? Welche Regeln dort gelten und was Sophie Wirth, eine Kemptener Aktivistin und Feministin, die sich vielfach für Gleichberechtigung einsetzt, dazu sagt.

Der Eschacher Weiher als Alternativmöglichkeit

Im „katholischen Allgäu“gestalte sich das Durchsetzen des Badens ohne Oberteil für Frauen wohl eher schwierig, sagt Florian Zeidler, Betriebsleiter im Warmwasserfreibad Altusried. „Wobei die Bikinimode eh immer knapper wird“, sagt er. In seinem Bad lege die Haus- und Badeordnung das Tragen einer „angemessenen Badebekleidung“ fest. Diese Ordnung bestehe schon etwas länger, bisher habe es hier noch keine Änderung gegeben. „Solange keine Nachfrage besteht, wird es auch keine Maßnahmen geben“, sagt Zeidler. Hierzulande gebe es genügend Alternativen zum Oben-Ohne-Baden, wie den Eschacher Weiher mit FKK-Strand. Bisher sei das Thema in seinem Familienbad nicht zur Sprache gekommen.

Was ist "geeignete Badebekleidung"?

Ebenso von „geeigneter Badebekleidung“ spricht Stefanie Kühl, leitende Schwimmmeisterin im Alpseebad Immenstadt. Für Frauen bedeutet das: Ein Bikinioberteil zur Badehose oder einen Badeanzug tragen.Oben ohne zu baden, sei den Frauen also nicht gestattet. Kaum jemand würde nach der Möglichkeit fragen. „Wir sind ein Familienbad mit vielen Kleinkindern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das künftig ein Thema wird“, sagt Kühl.

Die Kemptener Aktivistin Sophie Wirth badet gerne oben ohne - mit Einschränkung

„Bei mir im Freundeskreis ist es völlig normal, oben ohne zu baden“, sagt Aktivistin Sophie Wirth. Der weibliche Körper werde aber nach wie vor stark sexualisiert. Nicht nur am Badesee, auch als Werbemotive in der Stadt, sagt Wirth. Sie gehe daher lieber an kleinere Seen, an denen es etwas abgelegener sei. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, sich oben ohne zu sonnen und zu schwimmen“, sagt Wirth. An Orten, wo viele Menschen baden, bekomme sie hingegen sehr viele Blicke ab.

Sollte sich das Oben-Ohne-Baden auch hierzulande mehr etablieren, könne sie sich vorstellen, auch in öffentliche Bäder zu gehen. Jedoch müsse das Personal hierfür auch entsprechend geschult werden: Wenn Frauen sich durch unangemessenes Verhalten anderer Badegäste unwohl fühlen, müssten sie auf das Personal zugehen können und sich ernst genommen fühlen, nicht vorverurteilt werden. Generell sei das Thema ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung aller Geschlechter.

Starzlachauenbad in Wertach: Auf der Liegewiese ohne Oberteil, im Wasser lieber mit

Im Starzlachauenbad in Wertach dürfen auch Frauen Brust zeigen. „Es gibt hier keine Regel, es darf also theoretisch oben ohne gebadet werden“, sagt Verena Angerer, Mitarbeiterin bei Tourist-Info Wertach. So gebe es zwar auf der Liegewiese die ein oder andere Frau oben ohne, beim Baden tragen aber doch alle ein Oberteil. Beschwerden anderer Badegäste habe es bisher keine gegeben.

Was passiert, wenn trotz Verbot kein Oberteil getragen wird?

Besucherinnen, die ohne Oberteil baden wollen, gebe es beim Seebad am Öschlesee nicht. Hier ist Oben-Ohne-Baden verboten, sagt Hubert Speiser von der Pension Seebad in Sulzberg. Die Benutzungsordnung sehe Badekleidung vor. Wer sich nicht daran hält, werde darauf aufmerksam gemacht.

Im Hallen- und Freibad Cambomare in Kempten gebe es aktuell keinen Bedarf, das Baden ohne Oberteil zu erlauben, sagt Marketingleiterin Daniela Pletzer. „Jeder der FKK möchte, geht in die Sauna, um sich dort zu sonnen.“ Stand jetzt gelte aber wie in Altusried, Immenstadt und Sulzberg: Frauen tragen Oberteile. Wer sich nicht daran hält, werde darauf hingewiesen sich etwas anzuziehen.