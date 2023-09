Oberallgäuer geraten über Kreuz mit ehemaligem Vermieter

Es geht um kleine Summen, doch der Aufwand ist beträchtlich. Vor dem Landgericht spielt sogar ein Schlüssel eine Rolle, der zu keinem Schloss mehr passt.

14.09.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Im Verhältnis zwischen Vermietern und Mietern klaffen die Interessen bisweilen weit auseinander. Wo sind die Grenzen etwa bei Kleinreparaturen, die in Verträgen meist der Mietpartei auferlegt werden? Was bedeutet „besenreines“ Hinterlassen? Wie ist restliches Heizöl in Tanks zu verrechnen, wenn Mieter ausziehen? Um solche Details dreht sich nun ein Zivilprozess in einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Kempten.

Um den Anfangs- und Endstand im Heizöltank einer Doppelhaushälfte im Oberallgäu geht es in einem anderen Verfahren zwischen den Beteiligten. Ein Betrugsvorwurf steht im Raum. Laut Vermieter wurde eine Markierung manipuliert, anhand derer der ursprüngliche Inhalt zugunsten der Mieter verfälscht worden sei.

Streit dreht sich auch um die Menge des Heizöls

Zwar gingen die Richter im Zivilprozess davon aus, dass der Vermieter in diesem Punkt Recht haben könnte. Das allerdings sei im Strafverfahren zu klären. „Das Amtsgericht hat den Mietern geglaubt“, sagte Kammervorsitzender Gunther Schatz. „Wir prüfen nur auf Rechtsfehler und da haben wir nichts gesehen.“ Im Streit ums Öl geht es um eine Forderung der Mieter über 250 Euro, sie sind Kläger in dem Verfahren.

Was manche Vorwürfe gegenüber den Mietern angeht, zeigte sich die Kammer eher skeptisch. Da waren beispielsweise punktuelle Abplatzungen an der Emaille-Badewanne Thema, eine nicht gesäuberte Einbauküche oder ein defekter WC-Spülkasten.

13 Jahre im Haus gewohnt, dann wegen Eigenbedarfs gekündigt

Wie das ehemals mietende Ehepaar gegenüber der Redaktion erklärte, wohnte es 13 Jahre in dem Haus. Der Mann ist Handwerker. „Wir haben doch eh alles in Schuss gehalten“, sagt er.

Auch die Reinigung des Hauses hat der Vermieter bemängelt: Die Einbauküche beispielsweise sei nicht gesäubert worden. Das lassen die Mieter nicht auf sich sitzen. Die Frau habe vor dem Auszug mit Zeuginnen alles im Haus geputzt, was zu putzen gewesen sei. Rückstände bei Mietzahlungen habe es nie gegeben. Die Kündigung des Mietvertrags sei damals wegen Eigenbedarfs erfolgt – nun wohne eine fremde Familie im Haus. Und der Vermieter habe eigenmächtig aufs Kautionskonto zugegriffen.

Drei Richter und zwei Rechtsanwälte sind beteiligt

Grün werden sich die Parteien wohl nicht mehr. Auch den Schlüssel zur Gartentür vermisst der Vermieter. Doch den Zaun hätten sie auf eigene Kosten ersetzt, erklären die Gegner, das alte Schloss sei längst entsorgt. „Was wollen Sie denn mit einem alten Bartschlüssel, der nirgends mehr passt?“, fragte der Kläger.

Im Vergleich zu den kleinen Summen für Gegenstände, die das Ende ihre Lebenszeit erreicht hatten, ist der Aufwand hoch. Drei Richter und zwei Anwälte sind mit dem Fall befasst, Der Vermieter reiste eigens aus Köln an.

Ein Urteil ist noch nicht gefällt.

