Wie der Ringbus dem öffentlichen Verkehr in Kempten Schub verleihen soll

Neue Buslinien schaffen Verbindungen im Viertelstundentakt. Bewohner der Kemptner Stadtteile und Beschäftigte in den Gewerbegebieten profitieren von dem Angebot.

31.05.2022 | Stand: 19:04 Uhr

Kurse von 6 bis 22 Uhr im Viertelstundentakt, vom Hauptbahnhof ohne Umsteigen ans Klinikum, neue Anbindungen in die Stadtteile und ins Umland, zusätzliche Haltestellen bei großen Arbeitgebern – was vor wenigen Jahren völlig utopisch klang, zeichnet sich jetzt klarer für den öffentlichen Nahverkehr in Kempten ab. Mit dem Ringbus wird das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger auf ein neues Niveau gehoben. Anfang 2023 sollen die neuen Linien X13 und X14 starten.

