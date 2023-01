Neue Bustarife ab 1. Februar: Nicht schlecht, aber wo bleibt die Bahn?

31.01.2023 | Stand: 18:48 Uhr

„Klarer, günstiger, attraktiver“ – solche Attribute spricht Oberbürgermeister Thomas Kiechle dem neuen Einheitstarif beim Busverkehr in Kempten, Oberallgäu und Kleinwalsertal zu, der ab 1. Februar gilt. Auch Vize-Landrat Roman Haug schwärmt, wie übersichtlich und einfach das Busfahren werde. Von 58 verschiedenen Tickets auf gut 15 wurde das nun in Nord und Süd einheitlich verfügbare Angebot reduziert. Bahnbrechend nennt das Martin Haslach, Geschäftsführer des Nahverkehrsverbunds Mona.

Dennoch: Der öffentliche Verkehr bleibt eine Baustelle, an der es weiter vielfach klemmt. (Lesen Sie auch: Salzstraße fair teilen: Aktionsbündnis fordert Platz für Fahrräder und Fußgänger in Kempten)

Passagiere kritisieren die Preise, die sie für Tickets zahlen. Die öffentliche Hand plagen die Kosten, die sie zuschießen muss. Busunternehmer kämpfen mit steigenden Ausgaben. Manche sagen, auf dem Land fahren Busse zu selten oder zur falschen Zeit. Die Angebote abends und am Wochenende sind mancherorts unterirdisch. Kempten hat viele Pläne, das zu verbessern, aber es fehlen Busfahrer. Die könnte man etwa in Spanien anwerben, gäbe es nicht zu wenig günstigen Wohnraum. Wer günstig wohnt, aber abgelegen, kommt nur schwer per Bus zur Arbeit ...

Attraktiv ist die Netzgültigkeit im näheren Wohnumfeld der Nutzerinnen und Nutzer; für längere Sonntagsausflüge ist sie ohne Bahn kaum hilfreich

Politik, Unternehmer und Verwaltung haben nun mehrere Jahre an einem neuen Tarifwerk gefeilt, ein Baustein von vielen. Zeitkarten sind nun nicht nur günstiger als bisher. Die neue Ticketharmonie ermöglicht es Kunden mit Zeitkarten auch, außerhalb der morgendlichen Stoßzeit fast das gesamte Busnetz kostenlos zu nutzen. Ein tolles Angebot! Attraktiv ist diese Netzgültigkeit im näheren Wohnumfeld der Nutzerinnen und Nutzer; für längere Sonntagsausflüge ist sie ohne Bahn kaum hilfreich. (Hier lesen Sie auch: Laden von E-Autos immer teurer: Jetzt erhöht das AÜW die Preise, zum 1. März auch AKW)

Ein Beispiel: Wer so sonntags mit dem Bus kostenlos von Kempten zum Baden an den Großen Alpsee wollte, bräuchte über Oy und Wertach fünfeinhalb Stunden und käme um 15 Uhr an. Um zurückzukommen, müsste man bereits um 14 Uhr wieder losfahren. Finde den Fehler. Kein Vorwurf an die Busbetreiber: Es hat wenig Sinn, neben einer in dichtem Takt belebten Bahnstrecke parallel Busse fahren zu lassen. Deshalb muss die Bahn möglichst schnell in die Tickets integriert werden. Busse sind für die weitere Anbindung wichtig.

Das vermissen Busreisende: Attraktive Tarife für Kleingruppen und Kurzstrecken sowie Seniorenrabatte

Harald Sauter vom Fahrgastverband Pro Bahn erkennt positive Entwicklungen, vermisst aber attraktive Tarife für Kleingruppen und Kurzstrecken. Nur gelegentliche Busfahrten mit Einzeltickets kommen teuer: beispielsweise 2,80 Euro als Erwachsener für die Fahrt von Durach nach Kempten, egal ob nur bis Sankt Mang oder bis zum Klinikum. Auch Seniorenrabatte gibt es nicht – anders als im Ostallgäu. Doch die Verantwortlichen möchten lieber mehr feste Abokunden gewinnen und verweisen auf Mehrfahrten-Tickets als Sparmodell. Ihnen geht es auch darum, Geld nicht nur in Tarife zu stecken, sondern auch in den Netzausbau.

Wer von Kempten nach Oberstdorf will, zahlt für die einfache Zugfahrt 13,10 Euro. Die (alte) Tageskarte für Zug und Bus kostet nur 15 Euro

Wer den öffentlichen Verkehr nachhaltig verbessern will, muss dicke Bretter bohren. Damit sind in der Vergangenheit auch Namen verbunden wie Eugen Wutz (Sonthofen) als geistiger Vater des Allgäu-Schwaben-Takts der Bahn und der frühere Landrat Gebhard Kaiser (Wiggensbach), auf den unter anderem die bessere Vertaktung von Bus und Bahn zurückgeht.

Diese von Kaiser Mitte der 1990er-Jahre eingeführten Tagestickets sind noch heute eines der attraktivsten Angebote für Gelegenheitsfahrer. Wer von Kempten zum Wandern nach Oberstdorf will, zahlt heute für die einfache Zugfahrt schon 13,10 Euro. Die (alte) Tageskarte für Zug und Bus kostet nur 15 Euro. Leider gibt es sie noch immer nicht online in der Mona- und der Bahn-App.

Derweil wächst der Druck: Laut Statistischem Landesamt hat Kempten 27.800 Einpendler, die zur Arbeit in die Stadt fahren, und 16.000 Auspendler, die außerhalb arbeiten. Sonthofen kommt in Summe auf 12.000 Pendler, Immenstadt auf 14.000. Der große Handlungsbedarf besteht auf den Hauptstrecken; hier kann ein gutes Angebot die Verkehrswende voranbringen. Ein Schritt könnten da große Pendlerparkplätze sein, wenn die Busanbindung passt. (Hier lesen Sie: Senioren am Steuer: „Wie lange noch müssen Unschuldige sterben?“)