Ökologisch essen: Silber-Medaille für das Allgäuer Bio-Böfflamott

Weideschuss-GmbH aus Dietmannsried beim Wettbewerb „Bayerns bestes Bioprodukt" erfolgreich. Was die Arbeit der Landwirte und des Kochs so besonders macht.

06.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ein bayerisches Nationalgericht hat der Weideschuss.Bio GmbH mit Sitz in Wiggensbach ihren ersten großen Preis eingebracht. Das Böfflamott vom Allgäuer Weiderind erhielt eine Silbermedaille beim Wettbewerb „ Bayerns bestes Bioprodukt“. Die Auszeichnung überbrachte Bio-Königin Annalena I. im Auftrag der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ). 56 Bio-Produkte waren für den Wettbewerb eingereicht worden, zehn Hersteller erhielten Medaillen in Gold, Silber oder Bronze.

Die Weideschuss.Bio GmbH überzeugte die Jury in München laut LVÖ-Mitteilung mit ihrer Wertschöpfungskette für bio-regionale, handgefertigte Rindfleisch-Gerichte. Geschmack, Optik und Verpackung spielten bei der Vergabe der Preise ebenso eine Rolle wie Tierwohl, Nachhaltigkeit, Innovation und Kreativität.

Landwirt: Auszeichnung verdeutlicht, "wie wir Tiere halten, aufziehen und wie überaus verantwortungsvoll wir mit dem sensiblen Thema Schlachtung umgehen"

Weideschuss, das die Bio-Landwirte Franz Berchtold, Günther Rauch und Herbert Siegel sowie der Bio-Koch Alfred Fahr 2019 gegründet haben, beliefert Bio-Fachhandel, Gastronomie und Hotellerie. Die Auszeichnung verdeutliche, „wie wir Tiere halten, aufziehen und wie überaus verantwortungsvoll wir mit dem sensiblen Thema Schlachtung umgehen“, sagt Franz Berchtold. Der Bio-Landwirt aus Maria Steinbach (Legau) steht am Anfang der Wertschöpfungskette. Er setzt auf kuhgebundene Kälberaufzucht; in seinem Stall trinken die Tiere Muttermilch. Berchtold hält den Sozialkontakt, die Körperpflege durch Mütter oder Ammen und das Saugen an Eutern bei der Aufzucht für enorm wichtig.

Nach drei Monaten gibt er die Tiere an Günther Rauch ab. Der Bio-Landwirt und Weideschuss-Gesellschafter aus Bidingen zieht die Kälber weiter auf. Die Tiere erhalten nur frisches Weidegras, im Winter Raufutter. Das wirke sich sehr positiv auf die Fleischqualität aus, sagt Rauch. Herbert Siegel, Bio-Landwirt aus Missen, kümmert sich ebenfalls um schonende Weideaufzucht. Seit mehr als zehn Jahren engagiert er sich für stressfreies Schlachten auf der Weide. Dazu setzt Siegel mobile Schlachtboxen ein. So könnten die Tiere bis zum Schluss in der Herde bleiben, was ihnen einen womöglich langen Tiertransport, Angst und Stress erspare.

Alfred Fahr hat das Böfflamott zubereitet. Artgerechte Tierhaltung mache sich in Qualität und Geschmack des Fleisches bemerkbar, sagt der Fernseh- und Bio-Koch. Er verwende ausschließlich biologische, selbst zusammengestellte Gewürzmischungen, frei von jeglichen Zusätzen.

Auszeichnungen für Fleisch, Käse und stressfreies Schlachten

Die Silbermedaille des Wettbewerbs „Bayerns bestes Bioprodukt“ ist die erste große Auszeichnung seit Gründung der Weideschuss.Bio GmbH 2019. Die Mitgesellschafter Franz Berchtold und Herbert Siegel wurden bereits für Produkte prämiert: Die Bio-Schaukäserei Wiggensbach (Berchtold) erhielt Goldmedaillen für den „Allgäuer Hornkäse“ (2016) und den Hartkäse „D’ Kräftige“ (2018). Die mit Rotwein veredelte Sorte „Beschwipste Anna“ wurde 2020 mit Bronze prämiert. Der auf dem Biohof Siegel in Missen produzierte Rinderschinken erhielt 2018 Silber. 2020 gab es die Auszeichnung „Goldener Regenwurm“ für Siegels Engagement bei der stressfreien Schlachtung auf der Weide.

