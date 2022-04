Özcan Cosar bietet humoristische Ablenkung in dunkler Zeit

Comedy: Özcan Cosar nimmt die Unterschiede verschiedener Kulturen und Nationalitäten auf die Schippe. Das macht 900 Gästen in der Big Box in Kempten Spaß.

Von Florian Herb

05.04.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Wer möchte das nicht, angesichts der desaströsen humanitären, politischen sowie wirtschaftlichen Weltlage: für zweieinhalb Stunden das Unfassbare, das uns umgibt, vergessen können. Herzhaft zu lachen, sich für eine Weile im Humor zu verlieren und dem herrlichen Unfug, den der Stuttgarter Comedian Özcan Cosar auf der nüchtern gehaltenen Bühne der Kemptener Big Box so von sich gibt, folgen zu dürfen. Der Titel „Clash of Cultures“ hätte sein viertes Soloprogramm sicherlich besser umrissen als „Cosar Nostra – organisierte Comedy“. Aber egal, auf den Inhalt kommt es schließlich an.