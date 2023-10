Ohne Berg in Vorarlberg? Wie die Allgäuer-Tiroler Familie Ohneberg zu ihrem Namen kam

Dr. Wolfgang Ohneberg aus Bregenz stellt seine Familienchronik vor. Er erzählt, wie aus dem Ahornberg bei Probstried (Dietmannsried) der Ohneberg wurde.

23.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Als Schüler wurde Dr. Wolfgang Ohneberg wegen seines Namens immer wieder von Mitschülern und Lehrern aufgezogen. Immer wieder wurde er gefragt: „Ein Vorarlberger ohne Berg?“ Woher kommt ihr? Diese Frage ließ den heute 73-Jährigen lange nicht los und so machte er sich vor über zehn Jahren auf Spurensuche. Diese führte von Hard in Vorarlberg ins Oberallgäu. In Schrattenbach und Probstried wurde er fündig. So stellte seine Familienchronik für den Zeitraum 1512 bis 2019 zusammen. Diese hat er noch einmal überarbeitet und jetzt in der zweiten Auflage veröffentlicht: „Do bin i d’hoim – vom Ahornberg zum Ohneberg“.

