Dr. Tobias Langer übernimmt die Leitung im Kemptener Fachzentrum. Technologen müssen in Betriebswirtschaft genauso fit sein wie in der Mikrobiologie.

30.04.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Lebensmittel haben den kleinen Tobias schon interessiert, als er noch mit der Kanne beim Nachbarn in Kleinkemnat frische Milch holte. Den wissenschaftlichen Hintergrund holte er sich später an der Uni in Weihenstephan. Seit wenigen Wochen ist Dr. Langer Chef des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums (LVFZ) für Molkereiwirtschaft in Kempten.