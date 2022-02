Schneestern aus Durach hat für die Olympischen Spiele in China den Slopestyle-Kurs gestaltet. Seit Wochen arbeiten 14 Mitarbeiter an meterhohen Schneeschanzen.

04.02.2022 | Stand: 18:53 Uhr

Schwindelerregende Sprünge samt Drehungen um verschiedene Achsen – und all das mit Ski oder Snowboard an den Füßen: Das zeigen die Athleten dieser Tage bei Olympia 2022 in den Disziplinen „Freestyle/Slopestyle“ und „Big Air“. Die Anlagen dafür hat in China eine Allgäuer Firma gebaut: Schneestern aus Durach. Was Inhaber Dirk Scheumann aus Fernost berichtet.