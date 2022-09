Ein 19-Jähriger aus Durach war 1972 beim Olympia-Attentat in München im Einsatz. Wie sein Auftrag lautete und wie es dem damals jungen Mann erging.

05.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

19 Jahre war Ulrich Hieber jung und noch in der Ausbildung zum Polizisten, als er in der Nacht auf den 6. September 1972 auf einer dunklen Wiese nahe München stand. Der Auftrag: Die Terroristen, die mit ihrer Geiselnahme während der Olympischen Spiele gerade die Welt in Atem hielten, nicht vom Flugplatz Fürstenfeldbruck entkommen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.