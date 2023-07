Stubete Gäng und Stadtkapelle Kempten spielen beim Open-Air an der Allgäuhalle

Schweizer Party-Band "Stubete Gäng" spielt an der Allgäuhalle in Kempten: Was Besucher des Open Airs neben der Big Box Allgäu wissen müssen.

19.07.2023 | Stand: 08:02 Uhr

Wer wissen will, wie Schweizer Party machen können, kann am Samstag, 22. Juli, zur Allgäuhalle in Kempten kommen: Dort, an dem Rondell-artigen Parkplatz, steigt ein Open-Air-Konzert mit der Schweizer Band „Stubete Gäng“. Dabei will die Stadtkapelle Kempten im Vorprogramm die Stimmung anheizen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Party-Spektakel:

