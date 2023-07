Open-Air-Kino auf der Burghalde - das ist das Programm der Kemptener Filmnächte 2023

Die Kemptener Filmnächte 2023 stehen in den Startlöchern. Welche Filme auf dem Programm des Open-Air-Kinos auf der Burghalde stehen und wo es Tickets gibt.

14.07.2023 | Stand: 15:28 Uhr

Sommerzeit ist keine Kinozeit? Nicht in Kempten. Bei den Kemptener Filmnächten lassen sich gutes Wetter, lange, laue Sommerabende und Filmvergnügen kombinieren. Bereits seit 1995 gibt es nun auch 2023 zum 28. Mal auf der Burghalde das Open-Air-Kino. Vom 28. Juli bis 6. August sind im Freilichtkino aktuelle nationale und internationale Filme zu sehen. Was auf dem Programm steht, wie Sie an Tickets kommen und alle weiteren Infos zu den Kemptener Filmnächten 2023 lesen Sie hier.

Kemptener Filmnächte 2023 auf der Burghalde: Das ist das Programm

Im Open-Air-Kino auf der Burghalde in Kempten stehen folgende Filme auf dem Programm (Start der Vorführung jeweils um 21 Uhr):

28.7.23: Avatar 2: The Way of Water Dauer: 190 Minuten FSK: 12 Genre: Abenteuer, Science Fiction, Action



Vierzehn Jahre nach Teil Eins feierte Avatar die Rückkehr auf die Kinoleinwand. Mit dem zweiten Teil knüpft Regisseur James Cameron an den Vorgänger an. Die Menschen dringen zehn Jahre nach ihrem Abzug erneut nach Pandora vor - diesmal mit verbesserter Technologie. Jake Sully sucht mit seiner Familie Zuflucht bei dem Na'vi-Stamm der Metkayina. Doch Familie Sully bleibt nicht unentdeckt.

29.7.23: Top Gun Maverick Dauer: 131 Minuten FSK: 12 Genre: Drama, Action



Flieger-Ass Maverick hat es wegen seiner Probleme mit Autoritäten nie geschafft, die ganz große Karriere zu machen. Er wird zu seiner alten Elite-Flugschule Top Gun versetzt. Dort soll er junge Flieger auf eine äußerst riskante Mission vorbereiten, die zunächst unmöglich erscheint.

30.7.23: Der Super Mario Bros. Film Dauer: 92 Minuten FSK: 6 Genre: Komödie, Animation, Abenteuer, Fantasy



Super Mario auf der Kinoleinwand: Seit fast 40 Jahren ist die Figur des Klempners Mario auf den Videospiel-Bildschirmen unterwegs, nun auch in einem völlig neuen Leinwandabenteuer im Kino. Mario ist mit seinem Bruder Luigi unterwegs, um die gefangene Prinzessin Peach zu retten.

31.7.23: The Whale Dauer: 117 Minuten FSK: 12 Genre: Drama



Der mit zwei Oscars ausgezeichnete Film erzählt die Geschichte des isoliert lebenden Lehrers Charlie, der nach dem Verlust seines Geliebten stark zugenommen hat. Er stellt den Kontakt zu seiner inzwischen 17-jährigen Tochter Ellie wieder her, um sich mit ihr zu versöhnen. Der Film zeigt die menschliche Suche nach Liebe und die Kraft der Vergebung.

1.8.23: Der Gesang der Flusskrebse Dauer: 130 Minuten FSK: 12 Genre: Drama, Mystery



"Der Gesang der Flusskrebse" erzählt die Geschichte von Kya, einem Mädchen, das in den Sümpfen von North Carolina aufwächst. Nachdem ihre Familie sie verlässt, muss Kya lernen, alleine zu überleben. Sie entwickelt eine enge Verbindung zur Natur und wird eine angesehene Wissenschaftlerin. Als ein Mordfall die Gemeinschaft erschüttert, gerät Kya unter Verdacht und muss um ihre Unschuld kämpfen. Gleichzeitig findet sie Liebe und Freundschaft, während sie versucht, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen.

2.8.23: Manta Manta - Zwoter Teil Dauer: 128 Minuten FSK: 12 Genre: Komödie, Abenteuer, Action



"Manta Manta - Zwoter Teil" ist eine Fortsetzung der beliebten deutschen Filmkomödie. Die Geschichte dreht sich um die Abenteuer von Bertie und seinen Freunden, die in ihren getunten Autos durch die Straßen rasen. Sie geraten in Konflikte mit rivalisierenden Tunern und müssen ihre Freundschaft und ihren Ruf verteidigen. Dabei erleben sie wilde Verfolgungsjagden und turbulente Situationen, während sie versuchen, ihre Träume zu verwirklichen und die Liebe zu finden.

3.8.23: Magic Mike's Last Dance Dauer: 112 Minuten FSK: 12 Genre: Drama, Komödie, Lovestory



Mike Lane arbeitet mittlerweile als Barkeeper in Florida. Dort trifft er auf eine reiche Gesellschaftsdame, die ihm ein Angebot macht. Er soll in England eine Show organisieren und eine Truppe neuer Tänzerinnen und Tänzer ausbilden.

4.8.23: Rehragout-Rendezvous Dauer: 95 Minuten FSK: 12 Genre: Drama, Sci-Fi



Die Oma auf dem Eberhofer-Hof streikt. Nach 2000 Kuchen und noch mehr Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut beschließt die Oma, sich der familiären Fürsorge zu entziehen. Und ausgerechnet jetzt übernimmt Susi vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin. Eine Krähe gabelt ein menschliches Ohr auf, wodurch ein eigentlich festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall wird, der Franz und Rudi als Ermittler-Dreamteam erneut in Höchstform bringt.

5.8.23: Glück auf einer Skala von 1 bis 10 Dauer: 92 Minuten FSK: 6 Genre: Drama, Komödie



Zwei Männer, deren Lebensgeschichten und Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sind, machen sich in einem Leichenwagen auf den Weg nach Südfrankreich. Während ihrer Reise stellen sie fest, dass sie, so unwahrscheinlich das auch sein mag, am Ende gar nicht so verschieden sind.

6.8.23: Das reinste Vergnügen Dauer: 107 Minuten FSK: 12 Genre: Drama, Komödie



Als Geburtstagsgeschenk erhält Gina eine Einlage des Strippers Tom, der ihr verspricht, jeden Wunsch zu erfüllen. Sie bittet ihn darum, ihre Wohnung zu putzen. Daraus entwickelt sich Ginas Geschäftsidee: Sie verwandelt ein Team von männlichen Umzugshelfern in eine sexy Reinigungstruppe und gründet so ein erfolgreiches Unternehmen.

Tickets für die Kemptener Filmnächte 2023 auf der Burghalde

Die Tickets für die Kemptener Filmnächte 2023 auf der Burghalde können bereits online gekauft werden. Pro Ticket werden dabei 9,90 Euro fällig. Der Veranstalter erinnert an die FSK-Freigabe. Bei den ab 12 Jahren freigegeben Filmen wird Kindern ab 6 Jahren nur in Begleitung eines Sorge- oder Erziehungsberechtigten Einlass gewährt.

Nebst des Open-Air-Kinos findet auf der Burghalde auch der Märchensommer statt.

Anfahrt zur Burghalde - So kommen Sie zum Open-Air-Kino in Kempten

Wer mit dem Auto anreist, parkt am besten im Parkhaus Altstadt (Burgstraße). Von dort sind es nur noch wenige Meter zu Fuß. Vom Bahnhof Kempten sind es zu Fuß etwa 30 Minuten bis zum Kino.

Welche Events Sie im Juli im Allgäu sonst noch nicht verpassen sollten, lesen Sie hier.