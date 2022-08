In Reicholzried haben sechs Musiker und Sängerinnen die Band „Herzbluat“ gegründet. Nun laden sie zu ihrem ersten Open-Air-Konzert.

06.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Eine neue, sechsköpfige Band hat sich in Reicholzried zusammengetan. Nun tritt die Formation, die sich „Herzbluat“ nennt, erstmals an die Öffentlichkeit: Am Sonntag, 14. August, ist ein großes Open-Air-Konzert auf dem Sportplatz des Dorfes geplant. Pop trifft Tradition lautet das Motto für diesen Auftritt.

