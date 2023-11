Ein Hauch von Hollywood: Orchesterverein Kempten spielt "Schmachtfetzen"

Der Orchesterverein Kempten widmet sich im vollen Stadttheater der Filmmusik. Unterstützt wird er von Sängerin Leonie Leuchtenmüller und Moderator Matthias Keller.

28.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Wer hören kann, muss fühlen!“, erkannte der Filmmusiker Georges Delerue schon vor 50 Jahren. Rappelvoll mit hörenden und fühlenden Menschen war das Stadttheater beim Filmmusikkonzert des Orchestervereins Kempten – alle standen sogar mal auf und sangen zum Soundtrack von „Dragonheart“. Sängerin Leonie Leuchtenmüller gab dazu gestisch die Töne an. Ihren wandelbaren Solo-Sopran ließ die Kemptenerin dann bei Elton Johns „Can You Feel the Love Tonight“ und Paul McCartneys „Live and Let Die“ leuchten. Zweimal überstrahlte der Ukrainer Evgenij Krasnykh den symphonisch opulenten Orchesterklang mit seiner Solo-Panflöte.

Matthias Keller moderiert und Mary Ellen Kitchens dirigiert

Moderator und Haupt-Arrangeur für das Konzert war Matthias Keller, den – wie er launig sagte – eine „langjährige Komplizenschaft“ sowohl mit BR Klassik als auch mit Dirigentin Mary Ellen Kitchens verbindet. Leidenschaftlich vertieften sich die Musiker und Musikerinnen des Orchestervereins in die süßen Streicherklang-Pakete eines Ennio Morricone, Nino Rota, James Last oder John Williams, aber auch zweier Komponistinnen: Debbie Wiseman und Rachel Portman. Zwei Dutzend Bläser füllten die Bühne vollends, samt Keyboard, Harfe, E-Gitarre und Perkussion.

Damit konnten die Zuhörenden und Mitfühlenden einen hinreißend stimmungsvollen Abend genießen, der ihnen mit „symphonischen Schmachtfetzen“ (O-Ton Keller) einen Hauch von Hollywood brachte.