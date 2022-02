Orgel und Schlagzeug: Felix Brack spielt gern mit Händen und Füßen

Als Schlagzeuger beeindruckt Felix Brack immer wieder Wettbewerbsjurys. Der 16-jährige Kemptener hat zudem ein Faible für die Orgel und deren wuchtigen Klang.

08.02.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Alles begann mit einer Melodica, dem ersten Instrument, für das sich der Schüler Felix Brack aus Kempten schon mit vier Jahren begeisterte. Mit fünf wurde daraus Klavierunterricht. Da ihn Schlagzeug aber immer schon interessiert hat, fing er ab der dritten Klasse auch damit an, erzählt Felix Brack. Auf diesem Instrument, auf dem er von Elmar Wagner in der Sing- und Musikschule Kempten unterrichtet wird, hat er inzwischen beachtliche Erfolge vorzuweisen: Bei Vorspielen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes wurde er im Duo mit Elia Albrecht Verbandssieger; beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erreichte er auf Landesebene einen Ersten Preis, auf der Bundesebene einen dritten Preis.

Doch da ist noch ein weiteres Instrument, das größte und imponierendste unter allen, das Felix Brack fasziniert: die Orgel. Die Vielfalt und die Wucht der Klangentfaltung ziehe ihn an, sagt der 16-Jährige. „Der Reiz daran ist die Ähnlichkeit zum Schlagzeug“, sagt er. „Da spielt man auch mit Händen und Füßen. Von daher ist mir der Einstieg leicht gefallen.“

Das Kemptener Talent kommt aus einer musikalischen Familie

Und noch eine Tatsache hat den Zugang zur Orgel erleichtert. Felix Brack kommt aus einer musikalischen Familie. Auch sein Großvater und Vater spielen die Orgel. Der Opa hat sogar eine winzige Orgel, wie man sie aus kleinen Kirchen kennt, bei sich im Haus stehen. Der Vater begleitet neben seinem Beruf als Architekt oft Gottesdienste, bei denen der Sohn mit seiner jüngeren Schwester oft einmal neben dem Instrument stand.

Kirchenmusiker Benedikt Bonelli: Auch Improvisieren ist für einen Organisten gefragt

Seit nun fast vier Jahren nimmt Felix Brack einmal in der Woche Unterricht in der Basilika St. Lorenz bei Kirchenmusiker Benedikt Bonelli. Zur Zeit beschäftigt er sich mit der Einstudierung von Präludium und Fuge in c-Moll von Johann Sebastian Bach. Besonders viel Freude machen ihm auch die modernen, liturgischen Stücke des französischen Komponisten Marcel Dupré. Brack lernt auch schon die Kunst der Improvisation, die bei Liedern aus dem Gotteslob zum Einsatz kommt. Er übt dabei, die Hauptmelodie zu umspielen, eine Terz darüber zu setzen oder nur eine Bassstimme dazu laufen zu lassen. „Ich finde es wichtig, dass die Schüler lernen, anhand der Liedvorlage Harmonien dazu zu spielen und zu improvisieren“, sagt Benedikt Bonelli. „Die Organisten sind neben Jazzmusikern die einzigen, die das pflegen.

Vier bis fünf Mal in der Woche probt Feix Brack in der Basilika St. Lorenz in Kempten

Felix Brack, der beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im Jahr 2021 einen zweiten Preis beim Orgelvorspiel bekam, durfte in der Weihnachtszeit schon einige Werktagsmessen in St. Lorenz allein begleiten. Er kommt vier bis fünf Mal in der Woche auch außerhalb der Übungsstunden in die Basilika und probt entweder an der großen Orgel oder der kleineren in der Krypta. „Wenn man vor der Gemeinde spielen darf, dann ist die Motivation zu üben noch größer“, sagt er.

Die Orgel hat seine Leidenschaft für das Schlagzeug keineswegs verdrängt. Im Gegenteil, seit 2019 spielt der Schüler beim Bayerischen Landesjugendorchester Schlagzeug und genießt die intensiven Probenphasen. Ob Felix Brack, der die zehnte Klasse des Carl-von-Linde-Gymnasiums besucht, später ein Instrument auch beruflich ausüben wird, will er sich noch überlegen. „Wenn, dann Orgel!“