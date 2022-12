Illegale Schwertransporte: Ostallgäuer Firma muss 24.000 Euro Bußgeld zahlen

Im Juli führte eine Ostallgäuer Firma zwei illegale Schwertransporte durch. Jetzt muss sie 24.000 Euro Bußgeld zahlen. Wie dieser Betrag berechnet wurde.

07.12.2022 | Stand: 12:50 Uhr

Wegen zwei illegal durchgeführter Schwertransporte muss eine Ostallgäuer Firma jetzt 24.000 Euro Bußgeld zahlen.

"In einer Nacht- und Nebelaktion" haben sich im Juli zwei Schwertransporter auf den Weg in die Türkei gemacht, so teilt es die Polizei Kempten mit. Sie waren jeweils mit einer überbreiten und schweren Maschine beladen.

Illegale Schwertransportfahrten im Ostallgäu: Gegen diese Auflagen wurde verstoßen

Laut Aussage der Beamten hielt sich die Transportfirma somit in beiden Fällen an keinerlei Schwertransport-Auflagen.

In einem Fall hätte die Fahrzeugkombination in dieser Zusammenstellung überhaupt nicht fahren dürfen. Beim zweiten Transporter ignorierte der Fahrer eine wesentliche Vorgabe: Bei Schwertransportfahrten muss das Fahrzeug auf dem Weg von der Firma bis zu Autobahn von der Polizei begleitet werden.

Polizei Kempten: Aufwendiges Ermittlungsverfahren

Nun konnten alle verantwortlichen Personen ermittelt werden, die Polizei Kempten spricht von einem "aufwendigen Ermittlungsverfahren".

Die 24.000 Euro, die die Ostallgäuer Firma nun zahlen muss, wurden in einem sogenannten Gewinnabschöpfungsverfahren ermittelt.

Was ist ein Gewinnabschöpfungsverfahren?

Das bedeutet, dass das Bußgeld dem Fuhrlohn entspricht, den die Transportfirma durch die Fahrt eingenommen hätte.

Gewinnabschöpfungsverfahren können laut Polizei in Bereichen eingesetzt werden, in denen durch eine illegale Handlungsweise einer Person oder einer Firma ein finanzieller Vorteil entsteht.

