Packendes Konzert der St.-Mang-Kirche Kempten: Beethovens Seelendrama

Wieder einmal gelingt Frank Müller in der St.-Mang-Kirche Kempten eine Überraschung: Das selten aufgeführte „Christus am Ölberge“ erzählt opernhaft die Passion.

29.03.2023 | Stand: 11:16 Uhr

An Überraschungen lässt es Frank Müller, Kirchenmusikdirektor an der St.-Mang-Kirche in Kempten, nicht fehlen. Wer in der Zeit vor Ostern an ein „Repertoirestück“ aus der Oratorien-Literatur dachte, fand sich im Konzert am vergangenen Sonntag in der Wiener Klassik wieder. Zur Aufführung kam „Christus am Ölberge“, das einzige Oratorium von Ludwig van Beethoven; ein Werk, das gewiss auch Kennern der geistlichen Musik kaum bekannt sein dürfte.

Es wurde im Jahre 1803 uraufgeführt und ist in Zusammenhang mit der krisenhaften Lebenssituation Ludwig van Beethovens (1770 - 1827) zu sehen. Seine beginnende Schwerhörigkeit war nicht mehr abzuwenden. Beethoven beauftragt einen Librettisten, der, orientiert an Evangelien, einen paraphrasierenden, freien Text liefert. Er ist fokussiert auf die Szene im Garten Gethsemane und die folgende Gefangennahme Jesu. Das Oratorium ist eine Herausforderung für die Musizierenden. Sie bewältigten sie unter Leitung von Frank Müller insgesamt beeindruckend.

Das Werk von Beethoven ist opernhaft angelegt

Vor dem Hintergrund der opernhaften Anlage des Werkes war zwischen der Passionserzählung und dem sich darin spiegelnden Seelendrama des Komponisten eine überzeugende Gesamtgestaltung zu finden. Dies ist auf eindrucksvolle Weise gelungen. Die Solopartien übernahmen die Sopranistin Valentina Lisa Bättig in der Rolle des Engels („Seraph“), der Tenor Mark Sediuk als Christus, den Petrus gab der Bariton Christian Hilz. Die exzellente Besetzung aller Solostimmen hat den Operncharakter des Werkes besonders hervortreten lassen. Man hätte sich in manchen Abschnitten gar eine „szenische“ Aufführung vorstellen können.

Herausragende Sopranistin: Valentina Lisa Bättig

Stimmlich herausragend war die 27 Jahre junge Sopranistin. Faszinierend ist Valentina Lisa Bättigs lupenreine Stimme bis in höchste Lagen, in Läufen perlend, bei Intervallsprüngen federleicht, mal samtig, mal kraftvoll und mit faszinierender Rollen-Präsenz. Zusammen mit der groß besetzten Kantorei der St.-Mang-Kirche als „Opernchor“ und dem Collegium musicum Kempten gelang eine Maßstäbe setzende Aufführung des dramatischen Beethoven-Oratoriums, das in Kempten noch nie zu hören war.

Frank Müller hat auch ein kaum bekanntes Werk ins Programm genommen

Das Konzert hätte auch den Untertitel „Vom Passionschoral zur Oper“ tragen können, schreibt Frank Müller im Programmheft. Richtig, denn dem Hauptwerk wurden sinnfällig zwei Werke vorangestellt: Die Choral-Kantate „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und ein kaum bekanntes Kyrie des Komponisten Benedikt Biery (1772 - 1840). Er verwendet den ersten Satz aus Beethovens Mondschein-Sonate, den er instrumentiert und einen Chorsatz komponiert.

Am Ende folgt langer, inniger Applaus

In beiden Werken überzeugten insbesondere Chor und Orchester mit musikalischem Feinsinn für die Sakralmusik, mit guter Abstimmung unter den beteiligten Gruppen und mit sorgfältiger dynamischer Ausgewogenheit. Eine gelungene Hinführung zum Oratorium.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher erlebten ein außergewöhnliches Passionskonzert. Am Ende folgte, nach kurzem Innehalten, langer Applaus.