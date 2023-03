Palast der Träume: Mitmach-Ausstellung in Kunsthalle Kempten

Die Kunsthalle in Kempten hat sich in einen „Palast der Träume“ verwandelt. Flora Fassnacht und Anna-Wiebke Groß laden Kinder zum Mitmachen und Träumen ein.

03.03.2023 | Stand: 15:46 Uhr

Viel zum Staunen gibt es für Kinder in der Kunsthalle in Kempten: Zum zehnten Mal laden Flora Fassnacht und Anna-Wiebke Groß zur Mitmach-Ausstellung ein: Sie haben den Raum in einen „Palast der Träume“ verwandelt.

Gerade in diesen Zeiten sei die Sehnsucht nach einem Ort der Hoffnung groß – in Träumen am Tag wie in der Nacht, sagt Anna-Wiebke Groß (Haldenwang). „Kinder haben sehr viel mehr Zugang zu ihren Träumen als Erwachsene“, hat Flora Fassnacht (Buchenegg bei Oberstaufen) festgestellt. Für die zwei ist es der größte Lohn, wenn sie bei den Spielen und Aktionen in leuchtende Kinderaugen blicken. Diesmal können die Kleinen einem Traumfresserchen begegnen, sich verkleiden, aus der Hand lesen lassen, malen, experimentieren, in der Traumkapsel oder im Himmelbett träumen und eine „magische Massage“ genießen. Gut 1000 kleine und große Gäste haben das schon ausprobiert. Wegen der großen Nachfrage wurde die Ausstellung nun bis 2. April verlängert.

Bei dieser Mitmach-Ausstellung in der Kunsthalle Kempten dürfen Kreativecke, Malraum, Verkleidungsecke und Schreibwerkstatt für Kinder nicht fehlen.

Bei der Gestaltung des „Palasts der Träume“ hat der Künstlerin Flora Fassnacht ihre Tochter, die Modemacherin und Künstlerin Anna Fassnacht, geholfen. Flora Fassnacht arbeitet nach dem Kreativ-Konzept der „Schule der Phantasie“ in Einrichtungen und auf ihrem Hof. Um Texte, Inhalte, Spielideen und kreative Methoden kümmert sich Anna-Wiebke Groß, Diplompädagogin und Lehrerin an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Kempten. Anhand eines „Herzensthemas“ entwickeln sie ein Ausstellungskonzept, das sich an Schulklassen, Kindergartengruppen und Familien richtet. Kreativecke, Malraum, Verkleidungsecke und Schreibwerkstatt dürfen nie fehlen, denn dort können Kinder all das ausdrücken und ausleben, was in ihnen schlummert.

"Palast der Träume": Organisatorinnen Flora Fassnacht und Anna-Wiebke Groß träumen von einer festen Bleibe und einem Lageraum.

In der ersten Mitmach-Ausstellung drehte sich alles um das Thema Papier, später ging es um Farben, Sinne, Zeit, Wunder, Fantasie und Spiel. Unterstützung erhält das Duo vom Amt für Jugendarbeit, dem Kulturamt, dem Lions Club Kempten – und von Freunden und Familienmitgliedern, die ehrenamtlich Material transportieren, Konstrukte bauen, Bilder aufhängen, Kabel verlegen und Plakate gestalten. „Rettet die Fantasie“ ist das Motto von Fassnacht und Groß: „Es ist so wichtig für uns und unsere Kinder, Räume zu haben zum Träumen und Gestalten, um all das, was wir erleben, zu verarbeiten, und all unsere Ideen, die in uns liegen, zum Leben zu erwecken.“ Ihr persönlicher Traum ist eine „feste Mitmach-Ausstellung in Kempten“. Ein dauerhafter Ort würde es ermöglichen das Material, Requisiten und Möbel, zu lagern. „In jedem Fall suchen wir dringend einen bezahlbaren Lagerraum“, sagt Groß.

Öffnungsszeiten: Der „Palast der Träume“ in der Kunsthalle ist bis 2. April geöffnet, für Kinder und Familien von Mittwoch bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 17 Uhr. Zudem gibt es Termine für Schulklassen und Kindergartengruppen (Anmeldung: Telefon 08386/980 30 25).