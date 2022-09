Palmen aus Plastik 3-Tour in der BigBox Kempten: Termin und Tickets

Bonez MC und RAF Camora kommen mit der "Palmen aus Plastik 3"-Tour in die BigBox Kempten. Termin, Tickets und alle News zum Konzert der Rapper im Allgäu.

20.09.2022 | Stand: 23:55 Uhr

112 Wochen in den deutschen Albumcharts und zwei Wochen auf Platz eins - Palmen aus Plastik, das Kollaboalbum von Bonez MC und RAF Camora war nur ein Auftakt zu einer Trilogie. Palmen aus Plastik 2 war 116 Wochen lang in den Charts und erreichte Gold-Status. Bonez MC und RAF Camora haben am 9. September nun das finale Album veröffentlicht: Palmen aus Plastik 3. Drei Single-Auskoppelungen haben etliche Klicks auf Youtube: Taxi mit rund zwei Millionen, Letztes Mal mit rund 3,2 Millionen und Sommer mit 3,6 Millionen.

Jetzt kommt das Duo auch nach Kempten in die Bigbox. Palmen aus Plastik 3: Termin und Tickets für den Auftritt in der Bigbox Kempten 2022

Palmen aus Plastik 3-Tour: Termin in der Bigbox Kempten

Am 15. Dezember 2022 kommt Sommerflair nach Kempten zurück. Ursprünglich nur die Hollywood Tour von Bonez MC, ist die jetztige "Palmen aus Plastik 3"-Tour mit RAF Camora ausgeweitet worden mit dem dritten Kollaboalbum. Der Erfolg lässt für sich sprechen: Single Sommer hat einen Charteinstieg auf Platz drei hingelegt und das gleichnamige Album stieg direkt auf Platz eins ein. Das Duo mit dem Hamburger von der 187 Straßenbande und dem Österreicher ist auf Erfolgskurs mit dem Abschluss der Trilogie.

Tickets für Bonez MC und RAF Camora in Kempten 2022

Die ursprünglichen Tickets der Hollywood Tour von Bonez MC behalten ihre Gültigkeit und werden ausgeweitet. Wer trotzdem noch ticketlos ist, hat noch die Möglichkeit sich ein Ticket für den Auftritt zu besorgen.

Tickets ab 55.60 Euro

ab 55.60 Euro Einlass ab 17 Uhr

Beginn ab 19 Uhr

ab 19 Uhr Stehplatzkonzert

Deutsche Chartsplatzierungen der Kollaboalben von Bonez MC und RAF Camora

Dass das Duo ein Erfolgsgarant ist, zeigt sich allein bei den Einstiegsplatzierungen der gesamten Trilogie. Einzig die beiliegende EP bei der Box-Version von Palmen aus Plastik 2 ging im Mittelfeld unter.

Palmen aus Plastik: Platz eins für zwei Wochen

Palmen aus Plastik 2: eine Woche auf Platz eins

Vulcano EP: Platz Platz 41 beim Einstieg, danach Platz 70

Palmen aus Plastik 3: Chartseinstieg auf Platz eins am 16. September

Lesen Sie auch