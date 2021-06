Parktheater plante einen Kultur-Biergarten in Kempten - Doch Reaktionen von der Stadt kommen wohl zu spät

Parktheater-Chef Hannes Palmer wollte im Linggpark Künstlern eine Bühne bieten. Nun gibt es eine gute Nacht von OB Kiechle. Trotzdem gibt es Fragezeichen.

„In Kempten fehlt mir jegliches Verständnis und Anerkennung für unsere Arbeit.“ Mit diesen Worten macht Parktheater-Chef Hannes Palmer in einem Brief an Mitarbeiter der Stadtverwaltung seinen Frust deutlich. Auslöser sind Reaktionen auf sein Konzept für einen „Kemptener Kulturpark“: Eine Förderung wurde ihm versagt, stattdessen erhält er nach monatelangem Warten eine aus seiner Sicht viel zu hohe Kostenforderung, um den städtischen Linggpark nutzen zu dürfen. Zugleich bleiben allerhand Fragen offen. „Für Sub- und Jugendkultur ist hier in dieser Stadt scheinbar kein Platz“, schreibt Palmer schließlich. Oberbürgermeister Thomas Kiechle reagiert noch am selben Tag und erlässt 11 000 Euro Gebühren. Doch womöglich kommt die gute Nachricht zu spät.

Ähnliche Konzepte waren 2020 andernorts erfolgreich

Das Konzept: ein Kultur-Biergarten, der auch während Corona-Zeiten möglich ist. Ähnliche Ideen seien laut Palmer im vergangenen Jahr bereits in anderen Städten gut angekommen. Der Kemptener wollte Künstlern eine Bühne bieten und so ermöglichen, dass sie nach monatelangem Lockdown wieder vor Publikum auftreten können. Und dem Publikum will er wenigstens ein bisschen Normalität bieten. Zumindest so viel, wie es die Corona-Auflagen möglich machen. Als Ort schwebte Palmer der dem Parktheater nahe gelegene Linggpark vor. Eigentlich hatte er gehofft, dort den Sommer hinweg unter freiem Himmel und mit ausreichend Abstand Biertische aufstellen zu können.

Vor vier Monaten habe er mit dem Kulturamt Kontakt aufgenommen und zudem andere Ämter um Stellungnahmen gebeten, sagt Palmer. Vor etwa zwei Monaten reichte er ein Konzept ein, bewarb sich damit um eine Kulturförderung. Vor eineinhalb Monaten erteilte eine Jury, das sich aus Vertretern des Stadtrates sowie Kulturschaffenden zusammensetzt, dem Konzept eine Absage. Das heißt: Einen Zuschuss von der Stadt gibt es nicht.

Hannes Palmer: Das Vorgehen ist schlichtweg demotivierend

Am Montag erhielt Palmer nun eine Übersicht über die Kosten, die die Stadt für zwei Monate Nutzung des Linggparks veranschlagt: insgesamt 11 000 Euro plus Nebenkosten – neben einer Mindestgebühr für Außengastronomie, Kosten für Baumkontrolle und -pflege sowie die Wiederherstellung der Fläche. „Unser Projekt ist so nicht umsetzbar, wird mittlerweile vom zeitlichen Rahmen immer schwieriger und ist vielleicht auch schon nicht mehr möglich“, schreibt Palmer. Abgesehen davon sei das Vorgehen schlichtweg demotivierend. Er wolle überdies nicht, dass das Parktheater bald nur noch als das Corona-Testzentrum angesehen wird.

OB Kiechle kündigt als Reaktion auf das Schreiben im Gespräch mit der AZ an, auf die Gebühren verzichten zu wollen. Dann blieben nurmehr Nebenkosten unter anderem für Strom, Wasser und WC-Benutzung. Die Stadt sei wegen Corona bereits Außengastronomen entgegengekommen. Der Oberbürgermeister hebt überdies die Bedeutung und die „hohe Qualität“ des Parktheaters hervor. „Wir sind wirklich froh über das Engagement.“ Für Club-Betreiber sei die Pandemie besonders belastend. Schließlich wüssten sie heute nicht, wann sie wieder öffnen dürfen.

Noch viele Fragen bleiben ungeklärt

„Ich freue mich über das Zeichen“, sagt Palmer, als er von dem Entgegenkommen erfährt. Dennoch gebe es weiter zahlreiche Fragen, auf die er von der Stadt keine Antworten erhalten habe. Als Beispiel nennt er den Lärmschutz. Erst wenn alles geklärt sei, können er und sein Team entscheiden, ob sie das Projekt noch stemmen – „oder ob es jetzt nicht eh schon zu spät ist“.