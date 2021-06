Parktheater-Team sagt Kultur-Biergarten in Kempten ab

Das Team um Hannes Palmer hat viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt. Trotzdem entscheidet es sich gegen den Kultur-Biergarten - "aus mehreren Gründen".

25.06.2021 | Stand: 19:22 Uhr

„Hinfallen, aufstehen, Parktheater-Krone richten, weitergehen! Wir geben nicht auf ...“ Mit diesen Worten endet die Nachricht von Parktheater-Chef Hannes Palmer an Mitarbeiter der Stadtverwaltung. In dieser verkündet er das Aus seiner Pläne, im Linggpark neben der ZUM einen Kultur-Biergarten einzurichten. „Wir haben viel Zeit und Energie in dieses Projekt investiert und uns lange überlegt, wie wir es doch noch umsetzen könnten. Jetzt sind wir leider zu dem Entschluss gekommen, den Kultur-Biergarten abzusagen.“