Fatboy Slim gibt Kempten gegenüber Berlin den Vorzug - und rockt das Parktheater

Fatboy Slim begeistert weltweit Massen. Kein Wunder, dass die Tickets für Kempten Wochen vor dem Auftritt vergriffen waren. Wie es dazu überhaupt kam.

02.07.2023 | Stand: 19:03 Uhr

Am Donnerstag noch Stockholm, am Samstag ein Festival in Turin, am Sonntag Barcelona – und zwischendrin Kempten: Der britische Musiker Fatboy Slim hat in der Nacht auf Samstag im ausverkauften Parktheater aufgelegt – und zwei Stunden lang ausgelassene Partystimmung verbreitet. Weltweit tritt Fatboy Slim alias Norman Cook, vor Zehntausenden auf. Den Abstecher nach Kempten dankten ihm 1000 Menschen mit lautstarker Begeisterung.

Die Karten für Fatboy Slim im Parktheater in Kempten waren mehr als vier Wochen vorab vergriffen

Was, Fatboy Slim in Kempten? Eine häufige Reaktion auf die Nachricht, dass sich der DJ hinter das Mischpult im Parktheater stellt. Mit Hits wie „Praise You", „Right Here, Right Now" und „Rockafeller Skank" bringt der Brite seit über zwei Jahrzehnten die Massen zum Tanzen. Seine Alben soll er millionenfach verkauft haben. Laut Parktheater-Chef Hannes Palmer waren die Karten für den Auftritt in Kempten mehr als vier Wochen vorab vergriffen. „Dabei haben wir nicht einmal groß Werbung gemacht."

Mit nackten Füßen, Hawaiihemd und Cargo-Hose steht er dann also da. Wobei, von stehen kann kaum die Rede sein. Fatboy Slim treibt energiegeladen und gut gelaunt die Beats durch den Club. Er tanzt, er feiert, er bringt sein Publikum zum Schwitzen. Der Mann aus Brighton, der Ende des Monats 60 Jahre alt wird, ist ganz in seinem Element.

Diese Energie überträgt sich auf die Gäste im Parktheater. Für Club-Chef Palmer geht ein Traum in Erfüllung. Die Musik von Fatboy Slim begleite ihn seit 25 Jahren. Er habe einen guten Kontakt zum Veranstalter, eigentlich seien Berlin und Kempten als Zwischenstopps in Deutschland gebucht gewesen. Dann kam das Festival in Turin dazwischen – und der Veranstalter habe nicht etwa Kempten, sondern Berlin abgesagt.

In Clubs wie dem Kemptener Parktheater spüre Fatboy Slim die Energie des Publikums

Norman Cook gelte als einer der bestbezahlten DJs. In Clubs wie dem Parktheater zu spielen, habe er finanziell eigentlich nicht nötig, sagt Hannes Palmer. Doch der britische Musiker mache zwischen Auftritten auf großen Festivals wie dem Glastonbury im Südwesten Englands, gern mal einen Abstecher in kleinere Clubs. „Da spürt er die Leute, die Energie, hat er gesagt“, erzählt Hannes Palmer.

Es ist heiß in dieser Nacht im Parktheater, das hält weder Fatboy Slim noch sein Publikum davon ab, ausgelassen zu tanzen, während es draußen in Strömen regnet. „Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat“, schallt es aus den Lautsprechern – essen, schlafen, tanzen und wieder von vorne, bedeutet das grob übersetzt auf Deutsch. Und vielleicht kommt es ja tatsächlich zur Wiederholung mit Fatboy Slim in Kempten. Hannes Palmer schließt das nicht aus: „Er fand es super und hat gesagt, dass er wiederkommen will.“