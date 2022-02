Ob Haushaltsgeräte oder Autos: Der Mann gilt als Maß im Design, sagt Autorin Rebekka Endler. Welche Hürden das mit sich bringt – auch bei Kempten als Smartcity.

Wo in Kempten sind Frauen Namensgeberinnen für Straßen oder Denkmäler? Da gibt es beispielsweise die Anni-Staehlin-Straße, benannt nach einer Lehrerin an der Suttschule, die sich der NS-Propaganda widersetzte. Oder die Elisabeth-Selbert-Straße, deren Namensgeberin sich als Juristin und Politikerin für Gleichberechtigung einsetzte. „Doch meist sind es Männer. Verdiente Frauen rücken oft im öffentlichen Raum in den Hintergrund“, sagt die Kölner Autorin Rebekka Endler beim „Bewegten Donnerstag“ des Kempten Museums, wo sie ihr Buch „Das Patriarchat der Dinge“ vorstellt.

Schon die Toilettenschlange zeigt, dass auch Raumdesign Frauen benachteiligt

Der Mann als Maß der Dinge, diese Methode gehe weit über die Vergabe von Straßennamen hinaus. Schon Alltägliches wie der Toilettengang zeigt laut Endler, dass unsere Welt für Männer gestaltet ist. Denn Grund für die oft lange Schlange vor der Damentoilette sei nicht etwa, dass sich Frauen mehr Zeit lassen, sondern das falsche Design des stillen Örtchens.

Mit vielen Urinalen nebeneinander gebe es auf der Herrentoilette schlicht mehr Angebot auf gleichem Raum. Endler sagt: „Es geht darum, zu erkennen, dass es nicht so sein muss. Die lange Schlange ist eine bewusste Entscheidung und eine Variable, die wir verändern können.“

Patriarchat der Dinge: Crashtest-Dummys mit Männer-Körpern als Vorbild

Wer erholt sich wieder von einer Krankheit? Wer überlebt einen Unfall? In vielen Bereichen sei das Design nach dem Bild des Standard-Mannes mit Gefahren für den Rest der Gesellschaft verbunden. Ein Beispiel: Crashtest-Dummys. Die Puppen, mit denen Autos auf ihre Sicherheit bei Unfällen geprüft werden, sind etwa 1,70 Meter groß und laut Endler nach dem Vorbild belgischer Soldaten gebaut.

Kempten als Smart City oder Namensgebung für neue Grundschule: Hier soll sich Gleichberechtigung in der Gestaltung zeigen

Doch es findet ein Umdenken statt. Endler nennt ihren mehr als 60 Zuhörerinnen und Zuhörern an diesem Abend ein Beispiel aus dem Fußball. Seit Jahren werde daran geforscht, wie sich der Frauenfußball beispielsweise in der Verletzungswahrscheinlichkeit vom Herrenfußball unterscheidet.

„Aber jahrelang wurden Frauenfußballschuhe vermarktet, die eigentlich nur minderwertige Herrenfußballschuhe waren“, sagt Endler. Ein unbekanntes Start-up habe nun die wissenschaftlichen Erkenntnisse genutzt und einen Schuh zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Fußballspielerinnen designt. „Pinke Kinderspielzeuge oder Computer sind hingegen völlig sinnloses geschlechterspezifisches Design.“

Kempten als Smart City - Großes Potenzial für Gleichberechtigung

„Als wir das erste Mal über Kempten als Smart City gesprochen haben, dachte ich nicht, dass das ein Thema für mich ist“, sagt Katharina Simon, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kempten. Doch auch in der virtuellen Welt spiele Gestaltung im Sinne der Gleichberechtigung eine Rolle. Endler sagt: „Die Geschlechterklischees, die wir einfüttern, kommen auch wieder dabei heraus. Der digitale Raum ist keineswegs neutral.“ Ein Projekt wie Smart City, das die Digitalisierung vorantreibt, habe großes Potenzial, die Stadt positiv zu verändern.

Auch der ehemalige SPD-Stadtrat Lothar Köster ist unter den Zuhörern beim „Bewegten Donnerstag“: „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es oft an Zusammenarbeit fehlt. Wir dürfen nicht nur in der eigenen Sparte denken.“ Stadträtin Barbara Haggenmüller (Grüne) sagt nach der Lesung: „Unsere zehnte Grundschule soll auf jeden Fall nach einer Frau benannt werden.“

