Wer macht wo kostenpflichtige PCR-Tests?

Weil PCR-Tests nicht mehr für alle in den kommunalen Zentren möglich sind, sind viele Menschen verunsichert. Stadt und Landratsamt verweisen auf andere Stellen.

15.10.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Wer verreisen will, einen Flug gebucht hat und trotz Impfung einen PCR-Test vorlegen muss, kommt derzeit ins Grübeln. Wo ist das möglich und gibt es das Ergebnis rechtzeitig vor der Abreise? Doch nicht nur diese Fragen beschäftigen viele, seitdem in den kommunalen Testzentren in Kempten und in Sonthofen auch kostenpflichtige Tests nicht mehr durchgeführt werden. Ausgenommen für einen bestimmten Personenkreis. Alle anderen, die einen solchen Nachweis brauchen, müssen sich anderweitig umschauen. Das Landratsamt Oberallgäu und die Stadt Kempten verweisen auf Teststellen des BRK und Apotheken.