Peinliche Fehler bei der Kemptener Schuloffensive

Beim geplanten Bau der zehnten Grundschule fehlen plötzlich neun Millionen. Am Carl-von-Linde-Gymnasium sieht es nicht besser aus.

26.07.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Der Einsatz der Stadt Kempten rund um ihre Bildungsstätten ist an dieser Stelle häufig gelobt worden. Die Mängel in den Planungen zweier großer, aktueller Projekte sind dagegen unverständlich: Bei der zehnten Grundschule wurden entscheidende Flächen im Neubau schlicht vergessen. Und beim Carl-von-Linde-Gymnasium hat man offenbar über Jahrzehnte hinweg längst etablierte Sicherheitsstandards missachtet. Über explodierende Kosten braucht man sich in dieser peinlichen Situation nicht zu wundern. Dennoch muss es am Haubensteigweg wie am Aybühlweg zügig vorwärts gehen. Und sicher.