„Völlige Bankrotterklärung“ - Kempten-Sonthofen-Pendler kritisiert Tarifsystem

Helmut Rudolph fährt mit Bus und Bahn von Kempten nach Sonthofen und zurück. Er braucht drei Abokarten. Grüne kritisieren: Kunden haben wenig von neuen Tarifen.

21.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Gäbe es einen Preis für duldsame Bus- und Bahn-Pendler – Helmut Rudolph wäre wohl Kandidat für ein glänzendes Vitrinenobjekt, einen gläsernen Miniaturbus mit Sockel oder etwa ein goldenes Ticket. Der 59-Jährige pendelt von Kempten nach Sonthofen und abends zurück – erst mit Busumstieg in Kempten, dann mit Wechsel in den Zug. Und in Sonthofen gibt es die Wahl zwischen einer halben Stunde Fußweg oder erneut einem Bus. Drei, dreieinhalb Stunden gehen hin und zurück drauf. Täglich. Vom neuen Tarifsystem der Nahverkehrsgesellschaft Mona ist Rudolph enttäuscht. (Lesen Sie hier: Busse in Kempten Oberallgäu: Jetzt ein Ticket für Stadt und Landkreis)

